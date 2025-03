Mieszkańcy Indii najczęściej uznają się za osoby szczęśliwe i w najnowszym globalnym badaniu przeprowadzonym przez Ipsos, dotyczącym poczucia szczęścia wśród mieszkańców 30 krajów, stały się liderem rankingu. Za najmniej szczęśliwych uznaje się Węgrów. A gdzie Polacy?

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Aż 88 proc. respondentów z Indii określiło siebie jako szczęśliwych, co plasuje ten kraj na samym szczycie listy. Holandia, z wynikiem 86 proc., zajmuje drugie miejsce, a podium zamyka Meksyk z 82 proc. szczęśliwych mieszkańców.

Na przeciwnym biegunie znajdują się Węgry, gdzie tylko 45 proc. osób czuje się szczęśliwych, co jest najniższym wynikiem w badaniu. Tuż za nimi plasują się mieszkańcy Turcji z 49 proc. (notując spadek o 10 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego roku) oraz Korea Południowa z 50 proc.

Polska znajduje się nieco powyżej średniej światowej, z 72 proc. Polaków deklarujących poczucie szczęścia. To oznacza niewielki spadek, o jeden punkt procentowy w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale znaczący wzrost w stosunku do lat poprzednich, kiedy to pandemia i wybuch wojny na Ukrainie znacząco wpłynęły na samopoczucie Polaków.

Co wpływa na nasze szczęście?

Badanie ujawniło również, co najbardziej przyczynia się do poczucia szczęścia. Na pierwszym miejscu znalazły się relacje z rodziną (36 proc.), bycie docenianym i kochanym (35 proc.) oraz kontrola nad własnym życiem (25 proc.). Z kolei głównymi źródłami nieszczęścia są problemy finansowe (58 proc.), zdrowie psychiczne (30 proc.) i fizyczne (28 proc.).

Ciekawe wnioski płyną także z analizy wpływu wieku na poczucie szczęścia. Młodzi ludzie w wieku 20-29 lat w 72 proc. uważają się za szczęśliwych, jednak w kolejnych dekadach życia odsetek ten maleje, osiągając najniższy poziom wśród osób w wieku 50-59 lat (68 proc.). Szczęście zaczyna ponownie wzrastać po przekroczeniu 60. roku życia, osiągając szczyt wśród seniorów powyżej 70. roku życia (76 proc.).

Badanie Ipsos przeprowadzono na przełomie 2024 i 2025 roku na próbie 24 tys. osób z różnych zakątków świata, w tym 500 respondentów z Polski.