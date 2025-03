Przyszła wiosna, a wraz z nią przesilenie. Od teraz dni będą dłuższe, a natura będzie coraz szybciej budzić się do życia. Wydawać by się mogło, że wpłynie to korzystnie na nasz nastrój, a jednak jesteśmy rozdrażnieni i zmęczeni. Czy można poradzić sobie z osłabieniem w czasie przesilenia wiosennego? Jest kilka sposobów.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Czym jest przesilenie wiosenne?

Przesilenie wiosenne to naturalny stan na przełomie marca i kwietnia. To jest taki czas, kiedy wszystko w naszym organizmie zaczyna się zmieniać, ponieważ kiedy dni były bardzo krótkie, produkowaliśmy duże ilości melatoniny. Mieliśmy taki wyrzut melatoniny do mózgu, w związku z czym byliśmy senni, ospali - a to nie przechodzi z dnia na dzień, tylko musi minąć trochę czasu - tłumaczyła w rozmowie z portalem Twoje Zdrowie Lidia Tkaczyk, psycholog i psychoterapeutka ze szpitala MSWiA w Krakowie.

Zmiany hormonalne, które zachodzą wtedy w naszym organizmie, mogą wywołać wahania nastroju, uczucie zmęczenia czy nawet osłabienie. Jak przypomina klasyfikacja chorób ICD-10, sezonowe zaburzenie afektywne (SAD), potocznie nazywane depresją sezonową, to realna jednostka chorobowa. Może ona wystąpić zarówno w trakcie przesilenia zimowego, jak i wiosennego.

Objawy przesilenia wiosennego

Wiosenne przesilenie daje o sobie znać na wiele sposobów i zazwyczaj trwa około 2-3 tygodni. Jeżeli ten stan się przedłuża, wymaga konsultacji z lekarzem.

Do najczęstszych objawów należą:

ból i zawroty głowy,

problemy ze snem i koncentracją,

zmęczenie i osłabienie,

drażliwość,

niepokój i zmienność nastrojów,

apatia i brak motywacji,

bóle mięśni,

zmiany apetytu oraz wagi.

Jeżeli odczuwamy dodatkowo jeszcze smutek, jeśli człowiek nie ma chęci do żadnych aktywności, jeśli nie chce wyjść z łóżka, jeśli nie chce mu się pracować, jeśli nawet nie ma ochoty na to, żeby spotykać się z bliskimi - to są niepojące symptomy - wyjaśniła Lidia Tkaczyk.

Wiosenne przesilenie / Mateusz Krymski / PAP

Jak sobie radzić z przesileniem wiosennym?

Z przesileniem wiosennym można sobie jednak radzić. Jak wskazują eksperci, przede wszystkim należy zadbać o zdrową dietę i włączenie do swojego menu więcej owoców i warzyw. Żywność powinna być także bogata w witaminy i białko. Specjaliści radzą zaopatrzyć się również w witaminy A, C, E, D.

Powinno pomóc również przebywanie na świeżym powietrzu, szczególnie gdy na zewnątrz jest jasno, które sprzyja wytwarzaniu serotoniny, nie bez powodu nazywanej hormonem szczęścia. Dodatkowo należy zadbać o aktywność fizyczną, która zmniejsza niepokój, podnosi poziom energii i pomaga się zrelaksować. Regularne ćwiczenia ułatwiają także zasypianie.