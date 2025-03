Ostatni raz widziano go, jak wchodził do statku kosmicznego, niosąc doniczkę z chryzantemami. Na Ziemi żegnał go zapłakany chłopiec. Teraz oryginalny model "E.T." ze słynnego hollywoodzkiego filmu może osiągnąć na aukcji cenę nawet miliona dolarów. Organizuje ją międzynarodowy salon Sotheby's.

Kadr z filmu "E.T." / B.McBroom/Universal Studios / PAP/Photoshot 90-centymetrowy model był jednym z trzech użytych w filmie z 1982 roku, wyreżyserowanym przez Stevena Spielberga, który zdobył aż cztery Oscary. Pochodzi z kolekcji zmarłego niedawno Carlo Rambaldiego, zdobywcy wyróżnienia amerykańskiej akademii za efekty specjalne. Filmowa opowieść Stevena Spielberga o pozaziemskim ufoludku podbiła serca kinomanów na całym świecie. Córka twórcy modelu E.T., przekazując go na aukcję, powiedziała: Jesteśmy naprawdę zaszczyceni, że możemy współpracować z Sotheby’s i głęboko wdzięczni za możliwość wystawienia na aukcję dzieł mojego ojca. Te kultowe artefakty zajmują szczególne miejsce w naszych sercach i naszym szczerym życzeniem jest, aby nadal inspirowały i urzekały przyszłe pokolenia. Aukcja obejmie także takie przedmioty jak kostiumy, rekwizyty i plakaty z wczesnych lat 30. XX wieku aż do końca stulecia. Szkice i projekty z filmu "E.T." również pójdą pod młotek. Twórca modelu E.T., tworząc sympatycznego ufoludka, podobno inspirował się różnymi źródłami, w tym oczami uczonego Alberta Einsteina i amerykańskiego pisarza Ernesta Hemingwaya. Ten model uosabia artyzm ery przed nadejściem technologii CGI. To nostalgiczny i kultowy element historii Hollywood, równie urzekający jak same opowieści - dodała córka twórcy, Daniela Rambaldi. Licytacja w Sotheby’s rozpoczyna się 21 marca i kończy 3 kwietnia. Zobacz również: Ranking najszczęśliwszych ludzi na świecie. Na którym miejscu Polacy?

"Eyes Never Wake", czyli nowy poziom strachu Opracowanie: Karol Żak