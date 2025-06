W najnowszych badaniach genetycznych, które rzuciły nowe światło na pochodzenie Piastów, pierwszej polskiej dynastii królewskiej, naukowcy przedstawili zaskakujące ustalenia. Odkrycia te, prezentowane w Poznaniu, sugerują możliwe spokrewnienie Piastów z Piktami, dawnych mieszkańców Szkocji. Ta informacja wywołuje wiele pytań o historię i genezę panujących na terenach współczesnej Polski.

Naukowcy: Piastowie mogli być spokrewnieni z przodkami Szkotów (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Prof. Marek Figlerowicz i jego zespół przeprowadzili badania DNA szczątków osób z dynastii Piastów

Okazało się, że Piastowie należeli do haplogrupy Y dominującej głównie w Wielkiej Brytanii

Najbliższym genetycznym krewnym Piastów był mężczyzna z V-VI wieku z terenu dzisiejszej Szkocji

Prof. Marek Figlerowicz, szef grupy badawczej i przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, ujawnił, że wyniki blisko dziesięcioletnich badań zostały przyjęte do publikacji w prestiżowym czasopiśmie "Nature Communications". Badacze zidentyfikowali i przeanalizowali szczątki kostne 33 osób, w tym 30 mężczyzn i 3 kobiety, z dużym prawdopodobieństwem należących do dynastii Piastów.

Analiza chromosomu Y wykazała, że Piastowie należą do haplogrupy obecnie dominującej głównie w Wielkiej Brytanii, co jest niezwykle rzadkie w innych regionach Europy.

Najbardziej zaskakujące jest jednak odkrycie, że linia genetyczna najbardziej spokrewniona z Piastami została znaleziona u mężczyzny żyjącego w V-VI wieku na terenie dzisiejszej Szkocji, będącego przedstawicielem populacji Piktów. Wyniki te jednoznacznie wskazują, że Piastowie nie byli pochodzenia lokalnego - podkreślali badacze, dodając jednocześnie, iż trudno jest określić, kiedy dokładnie przodkowie Piastów przybyli na tereny dzisiejszej Polski.

Prof. Figlerowicz, komentując te wyniki, zwrócił uwagę na fakt, iż wczesne relacje dynastii Piastów z północnymi krajami Europy, a nawet z Anglią, były bardzo istotne. Przykładem może być domniemana siostra Bolesława Chrobrego, Sygryda, która była żoną królów Danii i Norwegii oraz matką królów Szwecji, Anglii, Danii i Norwegii.

Temat pochodzenia Piastów od dawna fascynuje nie tylko naukowców, ale i całe społeczeństwo. Spekulacje na temat ich genezy były różnorodne - od teorii o miejscowym pochodzeniu, przez przypuszczenia o przybyciu z Moraw, aż po hipotezy o wikingowskich korzeniach. Jednak jak podkreśla prof. Figlerowicz, jedynym sposobem na rozstrzygnięcie tych wątpliwości było zbadanie DNA i ustalenie, z kim Piastowie byli faktycznie spokrewnieni.

Przełomowe okazały się analizy próbek pobranych z nekropolii piastowskiej w katedrze płockiej, dzięki którym udało się zidentyfikować co najmniej dziesięciu przedstawicieli dynastii Piastów. Analiza ich genomów potwierdziła, że prawie wszyscy należeli do jednej linii haplogrupy Y, co świadczy o ich spokrewnieniu w linii ojcowskiej.