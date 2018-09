Tylko komisja śledcza jest w stanie rozstrzygnąć, kto ma rację w sporze, który od dwóch dni do czerwoności rozgrzewa polskie media rozrywkowe: Kinga Rusin czy może Małgorzata Rozenek? Tak przynajmniej sytuację ocenia Paweł Kukiz. "Nie mam co do tego wątpliwości. Komisja śledcza!" - stwierdził Kukiz w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM.

REKLAMA