Triumfator wielkoszlemowego US Open Serb Novak Djoković awansował z szóstej na trzecią pozycję w tenisowym rankingu ATP. W poniedziałek pokonał Argentyńczyka Juana Martina del Potro (3.) 6:3, 7:6 (7-4), 6:3 w finale turnieju. Serbski tenisista wywalczył tym samym 14. wielkoszlemowy tytuł w karierze. Po finale spotkał filmowego Leonidasa, czyli Gerarda Butlera. Zobaczcie na nagraniu, co przyniosło to spotkanie!

REKLAMA