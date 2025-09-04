Ręczniki to prawdziwe siedliska bakterii - zwłaszcza jeśli pozostają wilgotne. Dlatego wiele osób pierze je w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Zamiast prania w najwyższej temperaturze, eksperci zalecają jednak inną metodę.
Aby ręczniki były czyste i higieniczne, pranie w temperaturze 40 stopni Celsjusza zazwyczaj wystarcza - pod warunkiem użycia dobrego uniwersalnego detergentu w proszku.
Eksperci twierdzą, że ta temperatura jest wystarczająca do codziennego użytku, ponieważ nowoczesne detergenty skutecznie zwalczają bakterie i zarazki nawet w niższych temperaturach.
Tylko w szczególnych okolicznościach, takich jak infekcje, otwarte rany lub kontakt z płynami ustrojowymi, temperaturę można zwiększyć do 60 stopni Celsjusza. Niezależnie od tych okoliczności, po użyciu należy dokładnie wysuszyć ręczniki i regularnie je wymieniać.
Oprócz odpowiedniej temperatury, na higienę i trwałość ręczników wpływają również inne czynniki.
- Wybierz odpowiednio wysoką prędkość wirowania: przynajmniej 1400 obrotów na minutę pozwala skutecznie usunąć nadmiar wilgoci.
- Unikaj płynu do płukania tkanin: tworzy on na włóknach warstwę, która utrudnia chłonność.
- Nie przeciążaj bębna pralki: pranie będzie równomiernie i dokładnie wyprane tylko wtedy, gdy będzie mogło się swobodnie poruszać.
- Prawidłowe dawkowanie detergentu: zbyt mała ilość detergentu nie czyści wystarczająco dobrze, zbyt duża pozostawia osad i obciąża maszynę.