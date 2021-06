Noc Kupały to słowiańskie święto związane z letnim przesileniem Słońca. Obchodzone jest w czasie najkrótszej nocy w roku. W tym roku Noc Kupały wpada w poniedziałek, 21 czerwca.

W zależności od regionu nazywana jest ona także sobótką, palinocką czy kupalnocką. To święto ognia, wody, urodzaju, płodności, radości i miłości. Obchodzone jest na obszarach zamieszkiwanych przez ludy słowiańskie, ale również w podobnym charakterze przez ludy bałtyckie, germańskie i celtyckie, a także narody ugrofińskie.

Zwyczaje i obrzędy

Z Nocą Kupały wiążą się różne obrzędy i zwyczaje. Miały one zapewnić zdrowie i urodzaj. Wśród najważniejszych obrzędów były wianki. Panny plotły wianki z kwiatów i magicznych ziół, wpinały w nie płonące łuczywo i w zbiorowej ceremonii ze śpiewem i tańcem puszczały je w wodę. Czekali na nie chłopcy, którzy próbowali je wyłapywać. Każdy, któremu się to udało, wracał do świętującej gromady, by zidentyfikować właścicielkę wyłowionej zdobyczy. W ten sposób dobrani młodzi mogli kojarzyć się w pary bez obrazy obyczaju, nie narażając się na złośliwe komentarze czy drwiny.

Wśród istotnych zwyczajów było także skakanie przez ogniska i tańce wokół nich. Miało to oczyszczać, chronić przed złymi mocami i chorobą.

W Noc Kupały szukano także kwiatu paproci. To - według przekazywanych wiadomości - wróżyło pomyślny los i szczęście.

Nie brakowało także rozmaitych wróżb, które pomagały poznać przyszłość. Wróżono z polnych kwiatów i wody w studniach. Powszechnie wierzono też, że osoby biorące czynny udział w sobótkowych uroczystościach, przez cały rok będą żyły w szczęściu i dostatku.