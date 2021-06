Funkcjonowanie na co dzień niezgodnie z zegarem biologicznym obniża zadowolenie z życia i może prowadzić do depresji - przekonują na łamach czasopisma "Molecular Psychiatry" naukowcy z University of Exeter. Ich badania pokazały, że łatwiej czuć się dobrze, jeśli jesteśmy genetycznie zaprogramowani jako ranne ptaszki, dużo trudniej żyje się nocnym markom. Wszystko dlatego, że cywilizacja zmusza zdecydowaną większość z nas do wczesnego wstawania do pracy i szkoły. A nie wszystkim to pasuje.

