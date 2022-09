​Gdynia rozpoczyna współpracę z marką "Ubrania do oddania". Przy okazji tej akcji wsparcie otrzymają zwierzęta ze schroniska w gdyńskim Ciapkowie.

Przystań Chylońska 237 / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXXX

Gdynia wspólnie z marką "Ubrania do oddania" zbierać będzie zbędne tekstylia. Firma za każdy kilogram pozyskanych rzeczy przekaże złotówkę OTOZ Animals Ciapkowo - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gdyni.

Za zebrane obrania przekazujemy złotówkę na wybrany cel. W tym przypadku jest to Ciapkowo. Poza zbieraniem tekstyliów chcemy też edukować Gdynian - uczyć dobrych zachowań, zagospodarowywania tego co mamy w szafach. Abyśmy nie wyrzucali tego co nie potrzebujemy w najgorszy sposób - czyli do śmieci mieszanych - mówi Tomasz Bocian z Ubrania Do Oddania.

Co można oddać w ramach akcji?

Gdynianie mogą oddać niepotrzebne ubrania oraz dodatki w trzech punktach stacjonarnych: Centrum Nauki Experyment, Przystani Lipowa 15 i Przystani Chylońska 237. Osoby, które wolą przekazać swoje rzeczy online, mogą zamówić bezpłatnego kuriera, który odbierze przesyłkę ze wskazanego adresu, usługę odbioru można zamówić ze strony marki .

We wspólne zbieranie ubrań i tekstyliów mają zaangażować się także placówki i obiekty w Gdyni: m.in.: urzędy, przedszkola, szkoły czy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Chcemy zachęcić Gdynian, by nie wyrzucali rzeczy byle gdzie, tylko przekazywali je do odpowiedniego zagospodarowania. Oddając je nam mieszkańcy dotują gdyńskie Ciapkowo i mogą mieć pewność, że nawet 95 procent przekazanej odzieży przyda się komuś innemu - wylicza Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.

Oddać można zbędne ubrania, buty i dodatki, które nadają się do wprowadzenia do drugiego obiegu: ubrania: damskie, męskie i dziecięce; akcesoria, np.: paski, torebki, czapki, szaliki; buty połączone w pary; tekstylia domowe, np.: obrusy, koce.

"Kupujemy coraz więcej, coraz częściej i na krótko"

Branża odzieżowa produkuje rocznie 100 miliardów sztuk odzieży, ubrań i dodatków - to znacznie więcej niż potrzebujemy. Kupujemy coraz więcej, coraz częściej i na krótko. Dlatego w Gdyni promujemy przekazywanie ubrań i dodatków do drugiego obiegu oraz korzystanie z niego - dodaje Michał Guć.



Współpraca Gdyni oraz marki "Ubrania do oddania" zakłada m.in.:

odbiór niepotrzebnych tekstyliów od mieszkańców ze wskazanych przez nich adresów po zgłoszeniu internetowym,

zbiórkę niepotrzebnych tekstyliów w miejskich punktach stacjonarnych,

segregację zebranych tekstyliów i wprowadzenie jak największej liczby rzeczy do drugiego obiegu,

przekazanie części wpływów ze sprzedaży ubrań na wsparcie schroniska Ciapkowo,

działania w zakresie edukacji o cyrkularności i tekstyliach w odniesieniu do ochrony środowiska.

W Przystaniach Lipowa 15 i Chylońska 237 oraz w Centrum Nauki Experyment będzie można oddawać ubrania do specjalnych boksów. Jeżeli ktoś uzbiera 10 kilogramów rzeczy, będzie mógł bezpłatnie zamówić kuriera, który odbierze taką paczkę - mówi wiceprezydent Gdyni.

To pilotażowa akcja w Gdyni. Nie ma bardziej odpowiedzialnej mody, ubrań niż te, które zostały już wyprodukowane, niezależnie z jakiego surowca. Chcemy aby ta forma pozbywania się ubrań stała się pierwszym wyborem dla Gdynian - dodaje Tomasz Bocian z "Ubrania do oddania".

Marka "Ubrania do oddania" od 2018 roku redefiniuje pojęcie drugiego obiegu na rynku tekstylnym. Przekazała ponad milion złotych do organizacji pożytku publicznego, przeprowadziła ponad 600 kampanii charytatywnych, stworzyła sieć sklepów “Butik Cyrkularny" i “UDO Second Hand" oraz współpracuje z Komisją Europejską w zakresie strategii UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych w obiegu zamkniętym.