Po raz pierwszy od ponad trzech dekad na wolności pojawiły się łowczyki cynamonowe - ptaki, które uznawano za wymarłe w naturze. Dzięki międzynarodowemu projektowi naukowców, na odległym atolu Palmyra na Pacyfiku udało się odtworzyć populację tego gatunku. To pierwszy krok do przywrócenia ptaka jego rodzimej wyspie Guam, z której zniknął w latach 80. XX wieku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na atolu Palmyra na Pacyfiku wypuszczono na wolność łowczyki cynamonowe - gatunek ptaka wymarły na wolności w 1988 roku.

Projekt prowadzony przez międzynarodowy zespół biologów ma na celu odbudowę populacji i docelowy powrót ptaków na wyspę Guam.

Warunkiem powrotu gatunku na wyspę Guam jest m.in. wytępienie inwazyjnych węży, które zagrażają ptakom.

Zajrzyj na stronę główną RMF24.pl - znajdziesz tam więcej informacji ze świata nauki (i nie tylko!).

Łowczyk cynamonowy przywrócony środowisku naturalnemu

Łowczyk cynamonowy (Todiramphus cinnamominus), który na wyspie Guam występował do 1988 roku, został przywrócony środowisku naturalnemu za sprawą prowadzonej od 2024 r. akcji hodowli tego ptaka na atolu Palmyra. Stamtąd okazy tego endemicznego ptaka mają w niedługiej przyszłości powrócić na Guam, do jego środowiska naturalnego.

Jak przekazali lokalnym mediom biolodzy, w trakcie projektu na atolu Palmyra umieszczono cztery samice i pięć samców, które zostały przetransportowane tam z amerykańskiego stanu Kansas. Atol wybrano ze względu na fakt, że nie zamieszkują go gatunki zwierząt groźne dla łowczyków cynamonowych, określanych jako "siheki" w języku ludności wyspy Guam.

Przez najbliższych kilka lat biolodzy z Londyńskiego Towarzystwa Zoologicznego, wspierani przez amerykański Urząd ds. Ryb i Dzikich Zwierząt, czyli agencję federalną USA ds. ochrony przyrody, będą sukcesywnie wypuszczać okazy łowczyka cynamonowego na Palmyrze.

Brytyjski naukowiec Martin Kastner sprecyzował w rozmowie z guamskimi mediami, że w tym roku potwierdzono, iż wypuszczone na Palmyrze ptaki złożyły pierwsze na wolności jaja. Przypomniał, że nastąpiło to po ponad 37-letniej przerwie. Dodał, że projekt przewiduje coroczne wypuszczanie na wolność kilku ptaków po to, aby docelowo zadomowiło się tam 10 par lęgowych.

Naukowcom w realizacji projektu pomagają nadajniki radiowe umieszczane na nogach łowczyków cynamonowych, aby ustalić miejsce lokowania gniazd przez ptaki.

Ptaki szybko przystosowują się do otoczenia, ale...

Według badaczy dotychczasowe obserwacje zachowań ptaków dowodzą, że po przybyciu na Palmyrę szybko przystosowują się do otoczenia. Przejawem tego jest m.in. poszukiwanie jedzenia, instynktowne czyszczenie piór po pierwszym deszczu, a także skuteczne polowanie na pająki, gekony oraz kraby.

Warunkiem przywrócenia ptaka na wyspę Guam, położoną w zachodniej części Pacyfiku, ma być najpierw potwierdzenie, że gatunek ten samodzielnie sobie radzi w naturze na Palmyrze. Poza tym konieczne będzie też wytępienie zagrażającego "sihekom" węży nadrzewnych z gatunku Mangrowca brunatnego (Boiga irregularis).

Ten inwazyjny wąż pojawił się przypadkowo na wyspie Guam po II wojnie światowej, przybywając wraz z jednym z transportów morskich. W kolejnych dekadach gady niszczyły gatunek łowczyka cynamonowego, wyjadając jaja z gniazd.