Rarogi, należące do rodziny sokołowatych, cieszą się wyjątkowym uznaniem w krajach Zatoki Perskiej. Dano temu wyraz na niedawnej międzynarodowej wystawie sokolnictwa i łowiectwa w Arabii Saudyjskiego, gdzie za mongolskiego ptaka łownego zapłacono rekordową kwotę.

Raróg (zdjęcie ilustracyjne) / B. Zoller / PAP/DPA

Podczas międzynarodowej wystawy sokolnictwa i łowiectwa w Arabii Saudyjskiej mongolski raróg został sprzedany za rekordową kwotę ok. 173 tys. dolarów.

Ptaki łowne z Mongolii cieszą się w regionie dużym uznaniem ze względu na swoją jakość, szybkość i wytrzymałość.

Sokolnictwo jest ważną tradycją w krajach Zatoki Perskiej, a sokoły są symbolem siły i dumy w kulturze saudyjskiej.

650 tysięcy riali, czyli około 173 tysiące dolarów - tyle zapłacono za mongolskiego raroga podczas aukcji towarzyszącej międzynarodowej wystawie sokolnictwa i łowiectwa w Arabii Saudyjskiej. Jak przekazał portal Arab News, to rekordowa kwota, jaką osiągnął ptak łowny na tym prestiżowym wydarzeniu.

Ptaki łowne pochodzące z Mongolii cieszą się w Arabii Saudyjskiej wyjątkowym uznaniem ze względu na swoją jakość, w tym szybkość i odporność. W tym roku po raz pierwszy na międzynarodowej wystawie sokolnictwa i łowiectwa utworzono dla nich specjalną strefę.

Raróg - wyjątkowy ptak łowny

Raróg (Falco cherrug) to jeden z największych przedstawicieli rodziny sokołowatych, ceniony przez sokolników na całym świecie, a szczególnie na Półwyspie Arabskim. Jego naturalnym środowiskiem są rozległe stepy Azji Środkowej, w tym Mongolii, gdzie ptaki te polują na drobne ssaki i ptaki. Rarogi wyróżniają się nie tylko imponującą rozpiętością skrzydeł, która może dochodzić do 130 centymetrów, ale także niezwykłą szybkością i wytrzymałością w locie.

Ptaki te są znane z inteligencji oraz zdolności do współpracy z człowiekiem podczas polowań. Dzięki temu od wieków są wykorzystywane w tradycyjnym sokolnictwie, które w Mongolii i krajach arabskich ma długą historię. Rarogi mongolskie uchodzą za szczególnie cenne ze względu na swoją siłę, odporność na trudne warunki oraz łatwość w szkoleniu.

W kulturze krajów Zatoki Perskiej raróg jest symbolem prestiżu i umiejętności sokolnika. Jego obecność na aukcjach i wystawach przyciąga uwagę zarówno kolekcjonerów, jak i profesjonalistów, którzy poszukują najlepszych ptaków do polowań i pokazów. Wysokie ceny, jakie osiągają mongolskie rarogi, potwierdzają ich wyjątkową pozycję w świecie sokolnictwa.

Sokolnictwo – tradycja i symbol siły

O tym, jak ważne w Arabii Saudyjskiej jest sokolnictwo, świadczy fakt, że sokoły symbolizują tam siłę, odwagę i dumę, a ich wizerunki często pojawiają się w poezji, przysłowiach i opowieściach. Saudyjskie stowarzyszenie sokolników przypomina, że entuzjastą tych ptaków był sam król Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud, założyciel współczesnej Arabii Saudyjskiej.