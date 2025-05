To wyjątkowy moment nie tylko dla ogrodu zoologicznego, ale i dla całego gatunku. W płockim zoo urodziły się cztery tygrysy syberyjskie - przedstawiciele jednego z najbardziej zagrożonych podgatunków na świecie. Małe drapieżniki na razie przebywają pod opieką mamy, ale już niedługo będzie można zobaczyć je na wybiegu.

Luna i Cezar doczekali się kolejnego potomstwa

W płockim zoo przyszły na świat cztery tygrysy syberyjskie. Ich rodzicami są 10-letnia Luna i 14-letni Cezar, którzy już raz doczekali się potomstwa w 2021 roku. Tym razem Luna urodziła aż cztery kociaki. Młode przebywają obecnie w pomieszczeniu na zapleczu wybiegu, gdzie opiekuje się nimi matka. Na wybieg wyprowadzone zostaną za blisko miesiąc - wtedy też lekarz zbada tygryski i poznamy ich płeć. Gdy podrosną, zgodnie z zasadami programu hodowlanego, trafią do innych ogrodów zoologicznych.

Nasza para tygrysów syberyjskich, Luna i Cezar, doczekała się po raz drugi potomstwa. Tym razem na świat przyszły cztery pasiaste kociaki - przekazała Magdalena Kowalkowska z zoo w Płocku. Jak przypomniała, para tygrysów zamieszkuje ogród od kilku lat - Luna od 2016 roku, a Cezar od 2018 roku.

Gatunek na granicy wyginięcia - dlaczego każdy narodzony tygrys jest tak ważny?

Tygrys syberyjski (Panthera tigris altaica), zwany także amurskim, to jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem podgatunków tygrysa. Obecnie objęty jest całkowitą ochroną oraz Europejskim Programem Hodowli Gatunków Zagrożonych Wyginięciem. Płockie zoo od lat aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony tego majestatycznego drapieżnika.

Szacuje się, że na świecie żyje obecnie około 500 tygrysów syberyjskich. "Powodem tak małej liczebności jest przede wszystkim wyniszczanie lasów, co doprowadziło do znacznego ograniczenia populacji dzików, ulubionego pokarmu tygrysa syberyjskiego. Drugim powodem zagrożenia do niedawna było kłusownictwo dla niezwykle cennej skóry oraz części ciała, używanych w tradycyjnej medycynie chińskiej. Obecnie w wyniku licznych działań ochronnych, liczebność podgatunku jest stabilna" - informuje płocki gród zoologiczny.

Tygrysy syberyjskie - olbrzymy z Azji i wyjątkowi samotnicy

Tygrys syberyjski uznawany jest za największego przedstawiciela rodziny kotowatych i jednego z największych lądowych drapieżników na Ziemi. Dorosłe osobniki mogą osiągać ponad 3 metry długości (wraz z ogonem) i ważyć ponad 300 kg. Samice są nieco mniejsze od samców.

W naturze tygrysy syberyjskie zamieszkują wschodnie rejony Rosji oraz dolny bieg rzeki Amur - na pograniczu Rosji i północno-wschodnich Chin. To samotne zwierzęta, które przez całe dorosłe życie przemierzają rozległe tereny w poszukiwaniu pożywienia. W ich diecie dominują jelenie, łosie, dziki, rysie, niedźwiedzie i dzikie kozy. Tygrys w jednym posiłku może pochłonąć nawet 35 kg mięsa.

Ciąża u tygrysów syberyjskich trwa około 3,5 miesiąca. Zazwyczaj rodzą się 2-3 młode, choć w przypadku Luny aż cztery. Kocięta karmione są mlekiem przez około 2 miesiące, a z matką pozostają od 2 do 3 lat - do momentu, gdy nauczą się samodzielnie polować. W naturze tygrysy syberyjskie dożywają około 15 lat.

Płockie zoo - prawdziwa perła nad Wisłą i dom rzadkich gatunków

Zoo w Płocku, założone w 1951 roku, położone jest malowniczo na wysokiej skarpie nad Wisłą. Mieszka tam ponad 4,7 tysiąca zwierząt z ponad 440 gatunków, w tym wiele rzadkich i zagrożonych wyginięciem. W 2015 roku specjalnie dla tygrysów syberyjskich wybudowano tam nowy wybieg. Od 2002 roku ogród należy do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych, co świadczy o jego wysokim standardzie i zaangażowaniu w ochronę przyrody.

Za mniej więcej miesiąc odwiedzający zoo będą mogli zobaczyć cztery nowe, pasiaste kociaki na własne oczy. Dla płockiego ogrodu to nie tylko radość z narodzin, ale też ważny wkład w zachowanie jednego z najpiękniejszych i najrzadszych gatunków drapieżników świata.