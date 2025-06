Wraz z nadejściem lata na polskie stragany i do internetowej sprzedaży trafiają jagody leśne, które są nie tylko smacznym, ale i zdrowym przysmakiem. W tym roku ceny owoców mogą zaskoczyć niejednego smakosza. Dowiedz się, ile trzeba zapłacić za liter tych leśnych skarbów i dlaczego warto kupować je od zaufanych sprzedawców.

Jagody leśne, znane również jako borówki czarne, zaczynają pojawiać się na polskich straganach / Marcin Bielecki / PAP

Jagody leśne, czyli borówki czarne, pojawiają się na polskich straganach od czerwca do sierpnia, a w górach nawet do września.

Jagody leśne są nie tylko pyszne, ale i pełne zdrowotnych właściwości - poprawiają wzrok, wspierają układ pokarmowy, obniżają cholesterol i dostarczają witamin oraz minerałów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o sezonie, cenach i korzyściach zdrowotnych jagód leśnych? Sprawdź pełny artykuł!

Jagody leśne – smak lata prosto z polskich lasów

Jagody leśne, znane również jako borówki czarne, zaczynają pojawiać się na polskich straganach oraz w ofertach internetowych. To owoc, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród Polaków, zarówno ze względu na swoje wyjątkowe walory smakowe, jak i bogactwo wartości odżywczych. Zbieracze wyruszają do lasów, by dostarczyć nam pierwsze partie tych leśnych przysmaków, zwłaszcza z południowej części kraju, gdzie jagodziska są najbardziej rozległe.

Sezon na jagody leśne – kiedy ruszyć na zbieranie?

W polskich lasach każdego roku, z nadejściem lata, rozpoczyna się prawdziwe święto natury. To czas, kiedy miłośnicy leśnych przysmaków ruszają na poszukiwania jagód leśnych, znanych również jako borówki czarne.

W Polsce sezon na jagody leśne rozpoczyna się uroczyście pod koniec czerwca, a kończy w sierpniu, choć w niektórych regionach, zwłaszcza tych położonych wyżej nad poziomem morza, cieszyć się nimi możemy aż do początku września. Mimo że jagody zaczynają się pojawiać już w czerwcu, to lipiec uznawany jest za miesiąc, kiedy owoce te są najbardziej soczyste i pełne smaku.

Różnice w terminach zbiorów mogą być znaczące i zależą od wielu czynników, takich jak warunki pogodowe, region kraju, a nawet wysokość nad poziomem morza. Warto mieć na uwadze, że w górskich terenach jagody dojrzewają nieco później niż na nizinach.

Przed wybraniem się na jagodowe poszukiwania, nie zapomnij sprawdzić komunikatów Lasów Państwowych. W niektórych rejonach mogą obowiązywać tymczasowe zakazy wstępu do lasu, na przykład z powodu zagrożenia pożarowego.

Warto jednak pamiętać, że jagoda leśna podlega w Polsce ochronie gatunkowej. Przepisy pozwalają na zbieranie owoców na własny użytek, ale musi to odbywać się w sposób nieuszkadzający krzewów. Zbiór jagód w terenach chronionych, takich jak parki narodowe, jest całkowicie zabroniony.

Jeśli chodzi o sprzedaż, tu sprawa wygląda nieco bardziej skomplikowanie - wymagane są specjalne zezwolenia, a sprzedaż bez nich może skutkować wysokimi mandatami.

Ceny jagód w 2025 – ile trzeba zapłacić?

W tym roku ceny jagód leśnych kształtują się na różnych poziomach w zależności od regionu. W województwie dolnośląskim za litr tych owoców trzeba zapłacić już od 20 zł, natomiast na Podlasiu i Podkarpaciu ceny zaczynają się od 25 zł za litr.

Dlaczego warto zbierać jagody leśne?

Za zbieraniem jagód leśnych stoją nie tylko względy kulinarne, ale również zdrowotne. Jagody są prawdziwą skarbnicą antyoksydantów, w tym antocyjanów, które skutecznie zwalczają wolne rodniki i opóźniają proces starzenia. Ponadto owoce te mają pozytywny wpływ na wzrok, wspierając mikrokrążenie w gałce ocznej i mogąc poprawiać ostrość widzenia, szczególnie w nocy.

Ich działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne czyni je doskonałym wyborem przy problemach żołądkowo-jelitowych. Jagody leśne są także sprzymierzeńcem zdrowego układu pokarmowego, regulującym pracę jelit zarówno w przypadku biegunek (świeże owoce), jak i zaparć (suszone owoce).

Regularne spożywanie jagód może też przyczyniać się do obniżenia poziomu "złego" cholesterolu LDL, a zawarte w nich antocyjany wzmacniają ściany naczyń krwionośnych, co ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu żylakom i pękaniu naczynek.

Nie można też zapomnieć o witaminach (C, A, B1, B2, PP) oraz minerałach (potas, wapń, magnez, żelazo, cynk), które czynią jagody leśne cennym dodatkiem do zdrowej diety.

Ważne przeciwwskazania

Choć jagody leśne są bezpieczne dla większości osób, warto pamiętać o dokładnym ich umyciu przed spożyciem. Jest to kluczowe, by uniknąć zakażenia pasożytami, takimi jak bąblowica.