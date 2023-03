Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące chochli wykonanej z nylonu marki VALDINOX w związku z obecnością szkodliwych substancji.

/ GIS / Materiały prasowe

W ramach ostrzeżenia publicznego GIS podał, że w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono niezgodność polegającą na migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z wyrobu do kontaktu z żywnością określonego poniżej.



"Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia, które nie powinny znajdować się w żywności" - podkreślono w komunikacie.



Chodzi o produkt marki VALDINOX - chochlę wykonaną z nylonu w kolorze czarnym z drewnianą rączką.



Numer partii: KZ/21/052



Kod kreskowy: 5 907508 180843



Dystrybutorem wyrobu jest firma ALTOM Sp. z o.o. Sp. K., ul. Franklina Roosevelta 116A, 62-200 Gniezno.



GIS podał, że firma Altom niezwłocznie po otrzymaniu informacji o stwierdzonej niezgodności rozpoczęła proces wycofywania produktu z obrotu handlowego.



Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania kwestionowanego produktu.



Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością.



Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.



Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.