Rupert Murdoch po raz piąty stanie na ślubnym kobiercu. 92-letni potentat medialny w lecie zamierza poślubić 66-letnią Ann Lesley Smith.

Rupert Murdoch / Van Tine Dennis/ABACA / PAP/Abaca

Para poznała się we wrześniu ubiegłego roku podczas przyjęcia w kalifornijskiej winnicy Murdocha.

Bałem się zakochać - ale wiedziałem, że to będzie mój ostatni raz. Oby tak było. Jestem szczęśliwy - powiedział Rupert Murdoch w rozmowie z "New York Post". Dla nas obojga to dar od Boga - mówiła natomiast jego wybranka.

Ann Lesley Smith od 14 lat jest wdową. Jej mąż Chester Smith był piosenkarzem country, pracował też w radiu i telewizji. Mój mąż, tak jak Rupert, był biznesmenem. Porozumiewamy się więc z Rupertem tym samym "językiem". Mamy te same przekonania - zapewniała przyszła pani Murdoch.

Oboje chcemy spędzić ze sobą drugą połowę naszego życia - dodał 92-latek.