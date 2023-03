Umowy na budowy nowych linii kolejowych łączących Kraków z Niepołomicami i Olkuszem w woj. małopolskim zostały podpisane w poniedziałek w ramach rządowego programu Kolej Plus. Szacunkowa wartość tych projektów to ponad 500 mln zł.

/ Małopolski Urząd Wojewódzki / Materiały prasowe

324 mln zł ma kosztować budowa 6-kilometrowej trasy kolejowej łączącej Niepołomice z Krakowem. Pociągi pojadą nią z prędkością do 80 km/h i zatrzymają się na trzech nowych przystankach: Niepołomice MAN, Niepołomice Boryczów, Niepołomice. Szacowany czas przejazdu z Niepołomic do centrum Krakowa to ok. 30 minut.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przypomniał, że połączenie kolejowe między Krakowem i Niepołomicami zostało zlikwidowane ponad 20 lat temu.

Z kolei projekt dotyczący linii Kraków - Olkusz szacowany jest na ok. 217 mln zł. Zakłada on budowę 4 km dwutorowej i zelektryfikowanej łącznicy kolejowej Borowa Górka - Pieczyska na terenie Jaworzna.

Jak poinformowano, dzięki inwestycji pociągi nie będą musiały zmieniać kierunku jazdy na stacji w Jaworznie Szczakowej. Przejazd ze stolicy Małopolski do Olkusza będzie krótszy o około 15 min. Szybsze połączenie zyskają również mieszkańcy położonego na trasie Bukowna.

Szacowany czas przejazdu na odcinku Olkusz - Bukowno - Kraków Główny to 52 min.

Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego zaznaczył, że prace projektowe dotyczące nowych linii do Niepołomic i Olkusza będą poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi, aby te "przedsięwzięcia były skrojone pod mieszkańców".

Na terenie województwa małopolskiego dotacje w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. otrzymają cztery inwestycje.

Oprócz linii łączących Niepołomice i Olkusz ze stolicą regionu są wśród nich także linia Kraków - Myślenice (projekt dokumentacyjny) oraz rewitalizacja linii kolejowych nr 108 i 110 na odcinku Gorlice - Jasło wraz z budową łącznicy pomiędzy tymi liniami (usprawnienie połączenia Kraków - Jasło). Łączna długość tych tras to 63 km.