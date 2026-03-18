Po rocznej przerwie na pierwsze piętro paryskiej Wieży Eiffla wraca widowiskowa atrakcja "Vertige de la Tour". Od 17 marca do 3 maja odwiedzający mogą przejść mostem zawieszonym na wysokości ok. 60 metrów nad ziemią. Nowością jest także wiosenny taras pełen kwiatów i strefa relaksu z widokiem na panoramę francuskiej stolicy

Na wieży Eiffla w Paryżu rozwieszono wiszący most dla turystów

Konstrukcja rozciągnięta między wschodnim i zachodnim filarem oferuje około 40-metrowe przejście po siatce zawieszonej w powietrzu. To najwyższy miejski most tego typu we Francji - chwalą się organizatorzy.

Całość zabezpieczono systemem lin i ponad 25 tysiącami oczek siatki, co ma pozwolić na bezpieczny spacer.

Atrakcja jest bezpłatna dla wszystkich posiadaczy biletu na Wieżę Eiffla, jednak wymaga wcześniejszej rejestracji na miejscu poprzez kod QR. Uczestnicy wybierają konkretną godzinę wejścia. Z mostu mogą korzystać dzieci od 3. roku życia, a poniżej 12 lat - wyłącznie pod opieką dorosłych.

Most działa przez cały tydzień. W poniedziałki, wtorki, czwartki i niedziele w godz. 11:00-18:00, a w środy, piątki, soboty oraz francuskie ferie szkolne od 11:00 do 20:00.

Po dawce adrenaliny odwiedzający mogą odpocząć na nowym, kwiatowym tarasie. Na miejscu dostępne są napoje i przekąski.

Cena biletu na wieżę Eiffla waha się w zależności od tego, na które piętro chcemy się dostać. Wjazd na szczyt kosztuje osobę dorosłą prawie 37 euro. Taniej będzie, jeśli część trasy pokonamy schodami. Jeszcze mniej zapłacimy, jeśli celem naszej wycieczki będzie jedynie drugie piętro budowli. Dzieci i młodzież mogą liczyć na ulgi.