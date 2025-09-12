​Po skorzystaniu z publicznej toalety należy dokładnie umyć ręce, aby wyeliminować wszelkie bakterie. Może to pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób i wirusów oraz utrzymać odpowiednią higienę. Ale decyzja o wykorzystaniu suszarki do rąk może zniweczyć efekt mycia.

Laura González zawodowo zajmuje się biologią. Jest popularna w mediach społecznościowych i regularnie publikuje tam porady. W jednej z publikacji podzieliła się ze swoimi obserwatorami informacją dotyczącą korzystania z suszarek do rąk w publicznych toaletach. Według niej korzystanie z tych urządzeń może "pogorszyć sytuację".

Rozdmuchiwanie drobnoustrojów

González przyznała, że w powietrzu w publicznych toaletach unosi się dużo bakterii i wirusów. Dlaczego? Bo ludzie nie zamykają klapy podczas spłukiwania toalety. Wykorzystanie w takiej sytuacji suszarki na świeżo wymyte ręce tylko zanieczyszcza je obecnymi w powietrzu mikroorganizmami, dodatkowo rozprzestrzeniając je dookoła.

Krótko mówiąc, zamiast umyć ręce, pogarszasz ich stan - powiedziała González. A bakterie, które trafiają na twoje ręce, pochodzą od innych ludzi. Kilka badań wykazało, że suszarki do rąk, zwłaszcza z silnym strumieniem, mogą rozprzestrzeniać drobnoustroje na odległość ponad jednego metra, zanieczyszczając powierzchnie - zaznaczyła.

Badania

Wcześniej badania na ten temat przeprowadzono na Uniwersytecie Connecticut i Uniwersytecie Quinnipiac w USA, a ich efekty ukazały się na łamach pisma "Applied and Environmental Microbiology". Naukowcy w eksperymentach wystawiali szalki Petriego w toaletach z suszarkami do rąk oraz bez tych urządzeń. W toaletach z suszarkami już po 30 sekundach na szalkach pojawiło się od kilkunastu do kilkudziesięciu kolonii bakterii (najwięcej 254 kolonie). W pomieszczeniach bez suszarek dopiero po wydłużeniu czasu ekspozycji do 18 godzin pojawiło się na szalkach zaledwie sześć kolonii.

Według badaczy suszarki do rąk zasysają mikroorganizmy z powietrza i roznoszą je po otoczeniu. Korzystając z urządzenia bakterie z powietrza trafiają prosto na wymyte dłonie.

Lepsza alternatywa

Suszarki do rąk nie są czymś, bez czego nie można się obejść. Istnieje wiele lepszych sposobów, które można wykorzystać, aby utrzymać ręce w czystości.

Najlepszą opcją jest osuszanie rąk ręcznikami papierowymi. Ta metoda szybko usuwa wilgoć, ogranicza przenoszenie mikroorganizmów, a co więcej, można użyć tego samego ręcznika papierowego, aby po umyciu rąk zakręcić nim kran, otworzyć drzwi i zgasić światło. W ten sposób można uniknąć dotykania potencjalnie zanieczyszczonych powierzchni.

Badania przeprowadzone przez Mayo Clinic, w których przeanalizowano różne metody osuszania rąk, również wykazały, że osuszanie rąk ręcznikami papierowymi po umyciu jest najlepszym sposobem.