Bertie Carvel zagra Korneliusza Knota w serialu HBO "Harry Potter" na motywach cyklu powieści J.K. Rowling - informuje portal Deadline. Aktor to laureat takich nagród jak Tony i Olivier, znany m.in. z roli premiera Tony’ego Blaira w serialu "The Crown".

Nowy serial HBO będzie wierną adaptacją książek J.K. Rowling.

Stacja HBO nie potwierdziła jeszcze oficjalnie informacji o obsadzie - szczegóły mają zostać ujawnione po zakończeniu rozmów i podpisaniu umów.

Carvela najprawdopodobniej zobaczymy w kilku kolejnych sezonach tej produkcji - każdy z nich ma być adaptacją jednej z książek cyklu autorstwa J.K. Rowling. W filmowych ekranizacjach rolę Korneliusza Knota odgrywał Robert Hardy, który pojawił się jako Minister Magii w czterech częściach serii, począwszy od "Harry’ego Pottera i Komnaty Tajemnic".

Carvel dołączył do obsady, w której główne role grają Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. W pozostałych rolach wystąpią m.in. Paapa Essiedu jako profesor Snape, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall oraz Nick Frost jako Rubeus Hagrid.

HBO jak dotąd nie potwierdziło doniesień portalu Deadline. Rzecznik stacji, podobnie jak w przypadku wcześniejszych spekulacji obsadowych, podkreślił, że cieszy go duże zainteresowanie serialem, jednak wszelkie oficjalne informacje zostaną ogłoszone dopiero po sfinalizowaniu rozmów i podpisaniu umów.

Serial "Harry Potter" ma być wierną adaptacją powieści J.K. Rowling. Za scenariusz i funkcję showrunnerki odpowiada Francesca Gardiner, a reżyserią zajmie się Mark Mylod. Dla Bertiego Carvela to kolejna rola w ekranizacji znanej literatury - aktor znalazł się również w obsadzie produkcji opartej na pierwszym opowiadaniu z cyklu "Opowieści z Siedmiu Królestw" George’a R.R. Martina, osadzonego w świecie "Gry o tron".

Bertie Carvel zagra Korneliusza Knota w serialu HBO "Harry Potter". Kim jest?

Bertie Carvel to brytyjski aktor teatralny i filmowy, urodzony 6 września 1977 roku w Londynie. Jest laureatem prestiżowych nagród Laurence Olivier i Tony, które zdobył za role w spektaklach "Matilda the Musical" (jako Miss Trunchbull) oraz "Ink" (jako Rupert Murdoch). Znany jest ze swojej wszechstronności i umiejętności całkowitej transformacji scenicznej.

Studiował anglistykę na Uniwersytecie Sussex, a następnie ukończył Royal Academy of Dramatic Art (RADA). Szerokiej publiczności dał się poznać dzięki rolom w serialach takich jak "Doctor Foster" (Simon Foster), "Jonathan Strange & Mr Norrell" (Jonathan Strange), "Dalgliesh" (Adam Dalgliesh) czy "The Crown", gdzie wcielił się w premiera Tony’ego Blaira. Wystąpił również w filmie "Les Misérables. Nędznicy" z 2012 roku oraz pojawiał się gościnnie w takich produkcjach jak "Sherlock" i "Doctor Who". Prywatnie jest żonaty z aktorką Sally Scott, z którą ma syna. Carvel uznawany jest za jednego z najciekawszych aktorów brytyjskiego teatru i telewizji.