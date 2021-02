Na ten rok zaplanowano otwarcie nowej strefy zabaw w Energylandii - Aqualantis. Nowa część parku rozrywki w Zatorze stylizowana jest na starożytne zatopione miasto i zajmie powierzchnię 6 hektarów, znajdzie się tam aż 10 nowych atrakcji, w tym nowy roller coaster jakiego jeszcze w Polsce nie było! Zaplanowano również wyjątkowe widowisko!

Wideo youtube Abyssus to kolejny, spektakularny roller coaster, główna atrakcja nowej krainy: Aqualantis. Budowa Abyssusa - jak przyznają przedstawiciele parku rozrywki w Zatorze - była nie lada wyzwaniem. Konstrukcja składa się z 90 500 elementów. To mniej więcej tyle ile zostałoby wykorzystanych, gdyby zbudować 5 wieży Eiffla.

Części konstrukcyjne były produkowane w różnych krajach - Holandii, Niemczech, Czechach, Słowacji, a nawet USA. To wszystko stawiało przed budowniczymi spore logistyczne wyzwanie i dlatego nad projektem czuwało ponad 200 osób!

Ale liczba elementów to nie wszystko. Ciężar całej konstrukcji roller coastera wynosi 815 ton. To tyle co dwie średniej wielkości rakiety kosmiczne! Jeden wagonik waży 7 ton, a na emocjonującą przejażdżkę zabierze na raz 16 osób.

Jak będzie działać nowy roller coaster? Tym razem kolejką nie wyjedziemy powoli na górę, bo tradycyjny wyciąg zastąpiono tutaj wystrzałem elektromagnetycznym. Moc Abyssusa wynosi aż 5210 KM - można to porównać z 7 silnikami bolidów Formuły. Dzięki tak ogromnej mocy Double Launch Coaster uzyska maksymalną prędkość 100 km/h! Podczas przejazdu kolejką po torze o długości 1316m zaliczymy 4 spektakularne inwersje i wjedziemy na nieco ponad 38 metrów wysokości. Liczne zakręty, szybkie zmiany poziomów, a co za tym idzie znaczne przeciążenia i efekty nieważkości! W niespodziewanym momencie, w połowie trasy efekt nieważkości po razy drugi wbije nas w fotel, dzięki wyrzutowi magnetycznemu.

Pasażerowie podczas jazdy będą poruszać się nad małymi jeziorami, stawami i wodotryskami. Jednakże, twórcy kolejki zapewniają, że nie zostaniemy zmoczeni, bo wagoniki w żadnym miejscu nie stykają się bezpośrednio z wodą. Wideo youtube

Aqualantis - królestwo oceanu!

Wizualizacja nowej atrakcji w Energylandii, parku rozrywki w Zatorze / Materiały prasowe

Energylandia w 2021 roku zaskoczy swoich gości nową, już 6. strefą zabawy! Aqualantis to kolejna część parku, która powstała na ogromnym obszarze zajmującym 6 hektarów.

W powstanie Aqualantis zaangażowanych zostało ponad 1000 osób: architekci i inżynierowie, ale również montażyści konstrukcji, pracownicy branży budowlanej, operatorzy maszyn, a nawet alpiniści. Oczywiście poza nimi nad nową krainą pracowały też osoby związane z produkcją karuzel, roller coasterów i innych urządzeń, a także pracownicy Energylandii. Za projekt, oprawę wizualną i fabułę odpowiada studio Jora Vision z Holandii. Firma od lat związana z branżą rozrywki na całym świecie, projektująca takie parki jak: Disneyland, Walibi i Europa Park.

Fabuła nowej krainy Energylandii nawiązuje do starożytnego Atlantis. Pewnego dnia miasto całkowicie zalała olbrzymia fala. Niedawno ruiny metropolii zostały odnalezione przez dzielnych odkrywców. Zbudowali oni stację pomp, której odwzorowanie można znaleźć w Abyssusie. Roller Coaster stylizowany jest na przepompownię służącą do odprowadzania wody z zatopionego królestwa.



Uliczki stylizowane na starożytną, morską krainę. Aqualantis to miejsce, w którym na całe rodziny czekać będzie wiele niesamowitych atrakcji.





10 nowych atrakcji!

Wideo youtube

Nie tylko wielbiciele mocnych wrażeń znajdą coś dla siebie w nowej strefie Energylandii.

Light Explorer - jest to rodzinny boomerang roller coaster, czyli kolejka, która jedzie po torze w jedną stronę, a następnie wraca tyłem do kierunku jazdy.

Kolejna nowa atrakcja to Grotto Expedition, czyli ekspedycja łodziami widokowymi, których trasa wiedzie wśród tajemniczych jaskiń i położonej poza miastem wspaniałej lagunie.

Energylandia pamięta również o najmłodszych, dlatego w udostępnionej krainie znajdzie się kilka mniejszych karuzel. Jedną z nich jest Burning Engine, na której dzieci zasiądą za kierownicą wozu strażackiego i spróbują ugasić mały budynek znajdujący się w środku. Drugą atrakcją dla dzieci będzie Submarine Dive - karuzela stylizowana na małe łodzie podwodne.

W nowej części parku znajdziemy również Water Works - wodny plac zabaw, a także karuzele interaktywne - Stormy Ship i Magic Pump.

Z kolei dla tych, którzy najlepiej czują się na lądzie, ale lubią pokazy Energylandia przygotowała coś specjalnego. Będą to kaskaderskie pokazy Aquajump, czyli akrobatyczne skoki do wody z wysokiej wieży. Ponadto, w nowej krainie będziecie mogli przejechać się Tidal Wave Twister’em. To Disco Coaster - wirujący talerz, który podobnie jak w tańcu przemieszcza się po krótkiej trasie, poruszając przy tym lekko w górę i w dół.

W Aqualantis nie zabraknie także sklepików, w których będzie można zaopatrzyć się w pamiątki z tak niecodziennej wyprawy.

