Już w ten czwartek otwarcie najnowszej atrakcji Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Chodzi o kolejkę wykonaną z drewna. Konstrukcja ta to już 15. rollercoaster zatorskiego parku. Kolejna, która bije rekord!

Zadra to najwyższy na świecie drewniany coastera / Materiały prasowe

Zadra to najwyższy na świecie drewniany coaster. Osiąga prędkość 121 km/h. Kolejka będzie wynosić chętnych na wysokość 61 metrów po torze o długości 1316 m. Pierwszy spadek to nachylenie równe 90 stopniom! Jednorazowo wagon kolejki zabierze 24 osoby.



Wagony i aranżacja Zadry nawiązują do średniowiecznej krainy smoków.

Nowy rollercoaster zlokalizowany w zupełnie nowej - piątej strefie - nazwanej "Smoczy Gród".

Pierwsi goście będą mogli przejechać się kolejką już w najbliższy czwartek od godziny 14:00.

Emocje gwarantowane - zresztą zobaczcie sami!



