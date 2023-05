Prof. Włodzimierz Marciniak, sowietolog i były ambasador RP w Rosji będzie w czwartek gościem rozmowy 7 pytań o 7.07. Wśród tematów - rosyjska reakcja na ataki w obwodzie biełgorodzkim.

Były ambasador RP w Rosji Włodzimierz Marciniak / Wojciech Pacewicz / PAP

Prowadzący rozmowę Paweł Balinowski zapyta swojego gościa o to, co naruszenie granicy przez Rosjan, walczących po stronie Ukrainy, oznacza dla Putina. Jak duża jest to wizerunkowa porażka i jakiej odpowiedzi można się spodziewać?

Na pewno padną też pytania o wewnętrzną wojnę szefa Grupy Wagnera z rosyjskim MON, która mocno przybiera na sile.

