Jak Polska może jeszcze bardziej pomóc Ukrainie? Pytanie ważne i coraz bardziej dramatyczne, bo barbarzyński reżim Putina chce naszych sąsiadów wprost unicestwić, wykorzystując siłę militarną, ale także - całkiem otwarcie - próbując wziąć ich chłodem oraz zamorzyć głodem.

Rezydent Kremla wraz ze swoją kamarylą nie cofa się przed niczym. Ataki na miasta, cywilne obiekty to codzienność za naszą wschodnią granicą. Drony od drańskiego reżimu w Iranie dopełniają dzieła zniszczenia. Moskwa stara się wzmagać napięcie w Kijowie, niszcząc elektrownie: jak żyć w zimnych miesiącach bez ciepła i światła?

Ostatnio brutalny rosyjski agresor znów uniemożliwia eksport ukraińskiego zboża drogą morską. Jakby sama Rosja chciała zasiać na świecie wyłącznie swoje ziarna ... ziarna zła. Tylko w tym jest naprawdę dobra. Czy NATO jest w stanie zatrzymać kremlowski kombajn wojenny i nie dopuścić do tego, by Putin nadal zbierał swój śmiertelny plon?

Obrazowe pytania, pełne wzniosłych słów... Czy nie rażą sztucznością? Może należałoby o tym rozmawiać jak naprościej? Jakim językiem mówić o brutalnej wojnie? Jakimi wyrazami przemawiać do świata? I do kogo? Do zwykłych obywateli? Do polityków? Apelować do sumień? Do serc pełnych obaw? A może do portfeli?

Jan Piekło odpowie Bogdanowi Zalewskiemu. To będą pytania dziennikarza do dziennikarza, ale także do polonisty oraz do dylomaty, byłego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.

