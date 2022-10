Nie minęły nawet dwa tygodnie od zakończenia ostatniego szczytu UE w Pradze, a przywódcy państw Unii znów się spotykają. Tym razem w Brukseli dyskutują przede wszystkim o drogiej energii, wsparciu dla Ukrainy i sankcjach przeciwko wspierających Rosję: Iranowi i Białorusi.

Europoseł PiS Kosma Złotowski podczas spotkania z mieszkańcami Nakła - 14 września 2019 r. / Tytys Żmijewski / PAP

Czy uda się wypracować wspólny pomysł na ograniczenie cen gazu? Czy jest szansa na to, by Niemcy zgodziły się na ustanowienie limitu cenowego? Co oznacza propozycja Komisji Europejskiej, by wprowadzić "dynamiczny korytarz cenowy"? Czy to może być kompromis, który zwieńczy obecny szczyt? O to będziemy pytać w porannej rozmowie "7 pytań o 7:07" w radiu internetowym RMF24, której gościem będzie eurodeputowany PiS Kosma Złotowski.

Dlaczego właściwie Niemcy nie godzą się na limit cen gazu? Czy, skoro zamierzają sowicie rekompensować drożyznę własnym firmom, chcą podczas kryzysu zaszkodzić gospodarkom innych krajów Unii, a może mają rację, że taki limit nie ma sensu, bo jeśli w Europie nie będzie dość atrakcyjnej ceny do uzyskania, to skroplony gaz popłynie na inne kontynenty? O to swojego gościa zapyta Michał Zieliński.

Nasz dziennikarz będzie też wypytywał o fundusze europejskie dla Polski. Czy pogłoski o możliwym wstrzymaniu wypłat nie tylko pieniędzy z Funduszu Odbudowy, ale też "starych funduszy" to tylko plotki, czy również sygnały ostrzegawcze dla władz w Warszawie?

Michał Zieliński zapyta też o sygnały zza Atlantyku, które mogą zwiastować, że poparcie USA dla Ukrainy nie jest tak żelazne jak się może wydawać. Czy zdaniem naszego gościa, w świetle wypowiedzi lidera Republikanów w kongresie Kevina McCarthy'ego o "niepodpisywaniu czeku in blanco" dla Ukrainy, Polska powinna zadbać o lepsze stosunki z Niemcami? Zapraszamy o 7:07.