Nie ma żadnej decyzji o zablokowaniu funduszy UE dla Polski, ale naruszanie przez Polskę zasad praworządności stawia pod znakiem zapytania wypłatę tych pieniędzy – powiedział we wtorek europoseł PO Janusz Lewandowski w rozmowie 7 pytań o 7:07 w Radiu RMF24. To – jak dodał – na razie „sygnał ostrzegawczy” z Brukseli.

Europoseł Janusz Lewandowski będzie gościem Tomasza Weryńskiego / Janusz Lewandowski / PAP

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Europoseł PO Janusz Lewandowski: Czy Polska straci unijne fundusze?

Dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon dotarła do informacji, że oprócz wstrzymania środków na Krajowy Plan Odbudowy, Bruksela może wstrzymać wypłatę praktycznie wszystkich unijnych funduszy dla Polski. Powodem ma być, jak wyjaśniono, łamanie przez Polskę zasad praworządności. W ostatnich dniach doniesienia te potwierdziły "Rzeczpospolita", a wcześniej także "Financial Times".

Lewandowski zapewnił, że nie zapadła decyzja o zablokowaniu funduszy UE dla Polski. Ale ja widząc i słysząc, że nasza debata publiczna, również uwaga mediów, skupia się na Krajowym Planie Odbudowy, czyli to są te 24 mld (euro) dotacji bezzwrotnych plus tanie pożyczki, uparcie powtarzam od wielu miesięcy, że naruszanie praworządności w Polsce stawia pod znakiem zapytania nie tylko te pieniądze, ale znacznie większe fundusze spójności, czyli 75 mld euro - podkreślił b. komisarz UE ds. budżetu.

Lewandowski: Tzw. mechanizm warunkowości dotyczy wszystkich funduszy UE

Polityk Platformy Obywatelskiej tłumaczył zarazem, że tzw. mechanizm warunkowości dotyczący przestrzegania przez kraje UE zasad praworządności, dotyczy wypłaty nie tylko pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy, ale "wszystkich kategorii pieniądza", także funduszy strukturalnych czy dopłat dla rolników.

Komisja Europejska musi to wiązać, dlatego, że takie są warunki podstawowe przyznania tych pieniędzy, a ściślej refundowania wydatków związanych z programami realizowanymi w ramach polityki spójności. Na te warunki podstawowe, które wiążą się z Kartą Praw Podstawowych, zgodziła się Polska w umowie partnerstwa - tłumaczył Lewandowski.

Dodał, że głosy, które za pośrednictwem mediów dochodzą ostatnio z Brukseli, to "sygnał ostrzegawczy". Jeżeli Polska nie wypełni tych warunków podstawowych (chodzi o przestrzeganie przez Polskę zasad praworządności, zawartych m.in. Karcie Praw Podstawowych UE - przyp. red.), nie może liczyć na ten większy budżet - tłumaczył europoseł PO.

Tomasz Weryński zapytał też o zarzuty polityków PiS (m.in. rzecznika rządu Piotra Müllera), że za doniesieniami o możliwym wstrzymaniu unijnych pieniędzy dla Polski stoi dyrektor generalny ds. polityki regionalnej w KE Marc Lamaitre, w przeszłości szef gabinetu Lewandowskiego w czasach, gdy pełnił on urząd komisarza UE ds. budżetu.

Europoseł PO podkreślał, że Lamaitre to "bardzo kreatywny urzędnik", który sprzyja Polsce i miał udział w tym, że nasz kraj został głównym beneficjentem unijnego budżetu na lata 2014-2020. To człowiek, który doskonale rozumie sytuację Polski i dlatego wysyła pewne sygnały ostrzegawcze - przekonywał Lewandowski.

Lewandowski: Potrzebna jest ochrona, techniczna i prawna, infrastruktury krytycznej w Europie

W rozmowie o 7:07 padło też pytanie, czy ochrona prawna art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego (przewiduje, iż atak na jedno z państw członkowskich NATO jest traktowane jest jak atak na cały Sojusz - przyp. red.) powinna objąć także infrastrukturę krytyczną w Europie.

Sądzę, że taka interpretacja (art. 5 traktatu o NATO - przyp. red.) powinna mieć miejsce, dlatego, że trzeba się ubezpieczyć na dwa nowe wymiary wojny prowadzonej w XXI wieku. Jeden związany jest z tzw. cyber security, czyli dezinformacją, kłamstwem, które jest upowszechniane głównie przez Kreml, ale również przez Chiny, a drugi to ta lekcja związana z Nord Stream, czyli możliwymi atakami na coś, co nazywany infrastrukturą krytyczną, czyli na gazociągi czy ropociągi, które dostarczają te surowce do Europy - powiedział europoseł PO.

Według niego, trzeba także znaleźć sposób na to, by infrastrukturę tę objąć ochroną techniczną, nie tylko prawną.