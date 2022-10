„Martwi mnie rywalizacja PiS i partii opozycyjnych na obietnice, których spełnienie eliminowałoby możliwość zwalczenia inflacji. Jedni i drudzy nie chcą uznać realiów” – ocenił ekonomista, prof. Ryszard Bugaj w rozmowie 7 pytań o 7:07 w Radiu RMF24. „To ważna i niebezpieczna sprawa” – dodał.

Ryszard Bugaj / Tomasz Gzell / PAP

Tomasz Weryński zapytał swego gościa o tzw. chwilówki, z których Polacy w ostatnich miesiącach coraz częściej korzystają. W ciągu roku, jak wynika z informacji RMF FM - ich wartość wzrosła aż o jedną trzecią. To najszybszy wzrost od 5 lat.

Prof. Bugaj podkreślił, że rosnące zainteresowanie "chwilówkami" to ważny sygnał, którego nie należy lekceważyć, jednak - przyznał - nie one ostatnio martwią go najbardziej. Martwią mnie bardzo inne rzeczy, które są znacznie groźniejsze. Martwi mnie ten mechanizm polityczny, gdzie partia rządząca rywalizuje z opozycją obietnicami. Nie chcą uznać realiów, w moim przekonaniu, chociaż obie te grupy partyjne czy partia i grupy partyjne deklarują uznanie tych realiów, ale ich nie chcą uznać. To jest ważna i niebezpieczna sprawa - ocenił ekonomista.

Jak dodał, obietnice, które składa zarówno PiS, jak i formacje opozycyjne, eliminują możliwość zwalczenia inflacji. To nie tylko Narodowy Bank Polski robił tutaj chyba pewne istotne błędy - zaznaczył prof. Bugaj.

Prof. Bugaj: Wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego pod adresem UE są brutalne i niepotrzebnie konfliktujące nas z Brukselą

Nigdy nie twierdziłem i nie twierdzę, że Prawo i Sprawiedliwość chce wystąpić z Unii Europejskiej, natomiast PiS nie chce się zgodzić na ten rodzaj ewolucji UE, który postępuje. Wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, są brutalne i niepotrzebnie konfliktujące nas z UE - ocenił ekonomista, prof. Bugaj w rozmowie 7 pytań o 7:07 w RMF24.

Były szef Unii Pracy i b. doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego przyznał, iż ma żal do obecnej głowy państwa i jej zaplecza politycznego o "wykopanie rowu" pomiędzy Polską a Brukselą. Nigdy nie twierdziłem i nie twierdzę, że Prawo i Sprawiedliwość chce wystąpić z Unii Europejskiej, natomiast PiS nie chce się zgodzić na ten rodzaj ewolucji UE, który postępuje. UE, w której obecnie jesteśmy, jest bardzo różna, od tej, do której wstępowaliśmy w 2004 roku, więc można to krytycznie oceniać. Problem polega jednak na tym, że zachowania, a szczególnie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, są brutalne i niepotrzebnie konfliktujące nas z UE - zaznaczył Bugaj.

Bugaj: Rząd powinien dążyć do porozumienia z UE i pozyskania środków z KPO

Ekonomista zgodził się, że rząd powinien dążyć do porozumienia z Unią Europejską, by jak najszybciej pozyskać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. To nie jest tak, jak moim zdaniem część opozycji akcentuje, że rząd tych pieniędzy nie chce. Rząd te pieniądze chce, tylko nie chce spełnić tych wszystkich warunków - stwierdził prof. Bugaj.

Wyraził zarazem pogląd, iż nastawienie Unii Europejskiej do kwestii KPO odzwierciedla "ogólny stosunek" do rządu PiS. Trudno się jednak dziwić. Prawo i Sprawiedliwość oraz osobiście Jarosław Kaczyński robią wszystko, żeby ten establishment brukselski patrzył na politykę rządu - to jest polityka polska po prostu - bardzo krytycznie - powiedział Bugaj.

Bugaj jest jednak optymistą jeśli chodzi ogólnie o środki europejskie dla Polski. Myślę, że te pieniądze będą jednak płynąć. Myślę, że pozycja Polski w UE jest na tyle istotna, że UE i Komisja Europejska nie będą chciały tak bardzo zaostrzyć stosunków z polskim rządem - uważa ekonomista.

Według niego, należy się spodziewać jednak opóźnień w wypłatach tych pieniędzy.

Tomasz Weryński zapytał też swego gościa o inflację, która - według szacunków GUS - wyniosła we wrześniu 17,2 proc.

Prof. Bugaj nie zgodził się, że to "gigantyczna" wartość. Inflacja w 1990 roku wynosiła ponad 600 procent. Jest 17 procent na razie, więc na szczęście ona nie jest jeszcze gigantyczna, ale jest duża - przyznał ekspert.

Zastrzegł jednocześnie, iż jest ostrożny jeśli chodzi o ocenę dotychczasowej polityki Narodowego Banku Polskiego. Jak mówił, do zduszenia inflacji potrzebne byłoby bardzo radykalne, daleko idące działanie NBP, które uderzyłoby z kolei w dynamikę wzrostu produkcji. Polityka pieniężna to nie jest działanie według algorytmu, to jest sztuka. Trzeba przyjąć całą masę założeń, żeby tę politykę pieniężną spróbować w sposób profesjonalny ustalić - przekonywał prof. Bugaj.

W rozmowie padło też pytanie o spór w NBP na linii prezes Adam Glapiński - niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Przemysław Litwiniuk i Joanna Tyrowicz, wybrani do RPP przez Senat skarżyli się ostatnio, że szef NBP utrudnia im kontakt z ekspertami Banku i dostęp do ich analiz.

Prof. Bugaj przypomniał, że przed laty był doradcą prezesa NBP Sławomira Skrzypka (2007-2010, zginął w katastrofie smoleńskiej - przyp. red.). Poruszałem się po Narodowym Banku Polskim swobodnie, miałem dostęp do wszystkich, więc jestem zdziwiony tym oskarżeniem. Jeżeli pan prezes takie ograniczenia wprowadził, to rzeczywiście jest to skandal - ocenił.