Polaków jest coraz mniej - tak wynika z danych statystycznych z ostatniego spisu powszechnego. Regionem, który zaliczył rekordowy spadek liczby mieszkańców, jest Opolszczyzna. "Niestety to (tendencja do wyludniania się kraju - przyp. red) jest nie do powstrzymania. Jak mówią demografowie, to się wydarzyło i tego nie da się już zmienić" - mówi Hanna Sterniuk-Mościcka, kierownik Opolskiego Ośrodka Badań Regionalnych. W rozmowie z Piotrem Salakiem w internetowym Radiu RMF24 wyjaśnia, dlaczego województwo opolskie wyludnia się w tak szybkim tempie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ​Ekspertka o demografii: Nie powstrzymamy spadku liczby ludności Według danych GUS w województwie opolskim w ciągu dekady liczba ludności zmniejszyła się o 6 procent. Ekspertka zapytana o to, czy taki spadek jest znaczący odpowiada: W porównaniu do innych województw to bardzo dużo. To spadek o 62 tysiące osób. Dodaje też, że podobne zmiany dotyczą województw świętokrzyskiego i lubelskiego. Dlaczego w województwie opolskim jest coraz mniej ludzi? Hanna Sterniuk-Mościcka przyznaje, że Opolszczyzna wyludnia się bardzo szybko. Jedną z przyczyn jest zmiana modelu rodziny. Dzieci rodzi się coraz mniej. Jeszcze niedawno, 20-30 lat temu, właściwie każde dziecko miało rodzeństwo. W tej chwili coraz więcej par w ogóle nie decyduje się na dzieci - wyjaśnia ekspertka. Taka sytuacja wynika przede wszystkim ze zmian kulturowych i podejścia do zakładania rodziny. Kolejną przyczyną spadku liczby ludności, która dotyczy także innych państw, jest to, że żyjemy coraz dłużej. Poprawa warunków życia czy dostęp do opieki medycznej sprawiają, że społeczeństwo starzeje się. Gość Radia RMF24 wyjaśnia, że kluczowy wpływ na wyludnianie się województwa opolskiego ma emigracja zarobkowa. Jesteśmy bardzo specyficznym regionem ze względu na to, że u nas bardzo dużo osób ma podwójne obywatelstwo i świetnie mówi po niemiecku. Dlatego dużo osób wyjeżdża do pracy w Niemczech czy Holandii i już nie wraca - komentuje. Na Opolszczyźnie żyje się długo Według Hanny Sterniuk-Mościckiej Opolszczyzna wyróżnia się długowiecznością mieszkańców. W porównaniu z innymi województwami u nas żyje bardzo dużo osób, które mają 100 lat i więcej. Piramida wieku, bardzo regresywna dla całego kraju, u nas jest jeszcze mocniej zarysowana - tłumaczy. W świetle danych statystycznych Opolszczyzna to region, w którym liczba osób starszych zdecydowanie rośnie. Jeżeli chodzi o osoby w wieku 90 lat i więcej, to w 2011 roku, czyli według spisu sprzed ponad 10 lat, tych osób było 2779. Natomiast w 2021 roku tych osób było o 127 proc. więcej, czyli 6134 - wyjaśnia ekspertka. W samym Opolu w 2011 roku żyły 404 osoby w wieku 90 lat i więcej, a w 2021 roku było to już 1000 seniorów. Opracowanie: Natalia Biel Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. RMF 24