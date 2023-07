Styl twórczości solowej Jaggera był odzwierciedleniem jego zamiłowania do tańca. Potwierdzają to wypowiedzi, jakie można znaleźć w wielu wywiadach z członkami The Rolling Stones.

Najważniejsze są dokonania Jaggera jako kompozytora i autora tekstów dla Stonesów. Obie te role dzielił najczęściej z Keithem Richardsem. W 1965 r. odnieśli przełomowy sukces dzięki "Satisfaction". Wkrótce potem pojawiły się kolejne hity, takie jak: "Paint It Black", "19th Nervous Breakdown", "Get Off My Cloud", "Lady Jane" i "Jumpin' Jack Flash". Inne hity duetu Jagger i Richards to choćby "Street Fighting Man", "Sympathy For the Devil", "Brown Sugar", "Sister Morphine" i "Let's Spend The Night Together", a w ostatnim trzydziestoleciu np. "Love Is Strong", "Out of Control" czy "Don't Stop".

Stonsi w Polsce W Polsce mogliśmy oglądać Jaggera na scenie podczas pięciu występów Stonesów, w latach: 1967, 1998, 2007 i 2018. Najbardziej legendarne pozostają dwa koncerty zagrane w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki 13 kwietnia 1967 r. Dla Stonesów był to jeden z egzotycznych epizodów w wieloletniej karierze. Dla nas - wydarzenie historyczne, które miało wpłynąć na polską scenę muzyczną, modę i sposób kreowania tożsamości ówczesnych młodych ludzi. O koncertach z 1967 r. tak pisał Wojciech Mann w swojej książce "RockMann, czyli jak nie zostałem saksofonistą": "Skala tego wydarzenia w realiach gomułkowskiej Polski jest teraz trudna do pojęcia. To trochę tak, jakby dzisiaj na placu Defilad wylądował statek kosmiczny z innej galaktyki i wysłannicy innej cywilizacji powiedzieli, że właśnie wybrali Warszawę na stolicę wszechświata". Wideo youtube W 1989 r. Jagger został wprowadzony do amerykańskiego Rock and Roll Hall of Fame, a w 2004 r. do brytyjskiej Music Hall of Fame wraz z The Rolling Stones. W 2002 r. otrzymał od królowej Elżbiety II tytuł szlachecki za zasługi dla muzyki popularnej. Trzy razy odbierał Nagrodę Grammy. W 1991 r. założył firmę Jagger Films, zajmującą się produkcją filmów. Tą dziedziną zresztą zajmował się już wcześniej. Od 1970 r. do dziś pojawił się w obsadzie kilkunastu tytułów Kilka dni temu angielska prasa, a za nią portale internetowe na całym świecie podały informację, że Jagger zorganizuje swoje 80. urodziny w rozległym ogrodzie botanicznym Chelsea Physic Garden w Londynie. Zaproszonych zostało 300 osób. Przy okazji publikacji o imprezie urodzinowej podano inne informacje dotyczące życia Jaggera, np. aktualną wysokość jego majątku (393 mln funtów).