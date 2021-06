"Nie jestem zaskoczony decyzją trójki posłów. Zbigniew Girzyński informował mnie o planach powołania takiego koła parę tygodni temu. Interpretuję to wydarzenie w kategoriach osłabienia Zjednoczonej Prawicy" - stwierdził gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM - wicepremier Jarosław Gowin, pytany o piątkowe odejście z klubu PiS Zbigniewa Girzyńskiego, Małgorzaty Janowskiej i Arkadiusza Czartoryskiego. "Straciliśmy jako klub parlamentarny większość. To nie oznacza, że będziemy przegrywać głosowania. Będzie dużo trudniej prowadzić spójną politykę" - dodał lider Porozumienia. "Musimy wyciągnąć wnioski z tego, co się stało. Musimy się zastanowić, dlaczego nasz klub się zmniejsza. Moim zdaniem za mało rozmów, za mało wzajemnego szacunku" - ocenił, pytany o powody odejść ze Zjednoczonej Prawicy.

