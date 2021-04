Zmiana terminu wyboru prezydenta Rzeszowa niewiele zmienia – mówi Michał Wójcik, podkreślając, że ostatecznej decyzji o przesunięciu wyborów nie ma, jest na razie rekomendacja Głównego Inspektora Sanitarnego. Według naszych informacji, w poniedziałek rząd ogłosi, że będzie to jednak czerwiec a nie 9 maja. Skąd pytanie: czy popieranego przez Solidarną Polskę kandydata Marcina Warchoła będzie stać na prowadzenie kampanii o miesiąc dłużej? „Nie znam budżetu kampanii żadnego z kandydatów. Patrzę nie na to, czy bilbordy mogą jeszcze wisieć, tylko ona to, co kto ma do zaproponowania. Jak chodzi o Marcina Warchoła to jestem pod ogromnym wrażeniem, widzę jak intensywna ta kampania jest” – mów Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

