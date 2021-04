"Od 7 lat tworzymy Zjednoczoną Prawicę, wspólnie wygrywamy wybory, jesteśmy najskuteczniejszym projektem politycznym po 89’ roku" - Jan Strzeżek, gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM zapewnia, że wciąż ma zaufanie do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, mimo że jak sam przyznaje umowa koalicyjna nie została dotrzymana. "Rzeczywiście, jest w kilku punktach umowa koalicyjna niedotrzymywana" – stwierdził wicerzecznik Porozumienia.

Zgrzyty w Zjednoczonej Prawicy? Strzeżek: Chwilowe problemy Jakub Rutka / RMF FM

Jeden z największych zarzutów do koalicjanta? Fakt, że trzech wiceministrów po odejściu z Porozumienia nie zostało zdymisjonowanych. "To jest rzecz, która absolutnie nie powinna mieć miejsca" - mówi Strzeżek, a pytany o to, czy Porozumienie z tego powodu wyjdzie z koalicji, odpowiada: "Są pewne rzeczy, których nie trzeba mówić na głos".

Rozbijanie Porozumienia od wewnątrz? "Działania Adama Bielana to amatorka i nieskuteczność. Nie wyobrażam sobie, by Jarosław Kaczyński zaakceptował taki plan" - odpowiada nasz gość.

"Chwilowe problemy w koalicji nie zniszczą tego, co wypracowaliśmy przez lat 7" - dodaje rozmówca Marcina Zaborskiego. I przypomina, że w "najbliższych dniach" dojdzie do spotkania Kaczyński-Gowin-Ziobro. Gdzie i kiedy? Tego nie chciał zdradzić.

Podział subwencji warunkiem trwania w koalicji? "Nie definiowałbym tego jako warunek, ale to jest akurat rzecz, którą i Porozumienie, i Solidarna Polska, a także PiS i opozycja by poparły" - przyznaje Jan Strzeżek.

Pytany, czy Porozumienie miało możliwość wglądu w całość programu "Nowy Ład", odpowiada: "Wiem, że lwią większość. Wiem też, że spora część naszych propozycji została przyjęta przez naszych partnerów z Prawa i Sprawiedliwości". Jednocześnie, że sam "nie miał przyjemności" przeczytania programu od deski do deski.

Wkrótce pełen zapis rozmowy.