"Trzeba rozmawiać. Warunki (Zielonego Ładu) zostały zaakceptowane przez poprzedni rząd. My nie możemy podważać tego, co przyjęto w Unii, ale to nabiera innego wymiaru, kiedy przeciwko tym wymogom protestują rolnicy niemieccy, francuscy i polscy, wtedy siła argumentów ministerstwa jest inna" - mówił Czesław Siekierski Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, tłumacząc, że pewne renegocjacje Zielonego Ładu wchodzą w grę.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski podczas konferencji prasowej po zakończeniu spotkania z przedstawicielami OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych i przewodniczącym związku Sławomirem Izdebskim w siedzibie resortu rolnictwa w Warszawie Siekierski: Rolnicy mają rację Karolina Bereza / RMF FM Od samego początku, kiedy objąłem funkcję ministra rolnictwa, prowadzimy rozmowy z rolnikami i poszczególnymi związkami zawodowymi. Prowadzimy także intensywne rozmowy w Komisji Europejskiej. Jasno przekazaliśmy (W KE) oczekiwania rolników, ale także propozycje resortu rolnictwa, aby ograniczyć nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu - mówił minister. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siekierski o protestach rolników: Rolnicy mają rację Czy cofnięcie zapisów związanych z Zielonym Ładem jest realne? Tak, częściowo jest. Pierwsze decyzje już są, one nas nie zadowalają, bo chcemy, żeby całkowicie wyłączyć problem ugorowania 4 proc. gruntów ornych. Przy sytuacji niskich dochodów, jeszcze ograniczanie produkcji jest rzeczą bardzo niekorzystną - mówił Siekierski i podkreślił, że także wymogi unijne dotyczące wysiewu nawozów są także nieracjonalne - To wpływa na zdenerwowanie rolników. Oni uważają i mają rację, że wiedzą, jak produkować i są zainteresowani jak najmniejszym zużyciem nawozów - zaznaczył. Siekierski zaprzeczył także, że w resorcie rolnictwa nie ma różnic w ocenie sytuacji rolników. Razem byliśmy na protestach, razem rozmawialiśmy z rolnikami - dodał. Zobacz również: Szykował się do wyjazdu na ferie, został potrącony. 10-latek nie żyje

