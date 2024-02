"Nie będzie łatwo omijać ustawy czy zderzać się z prezydentem, który już zapowiedział, że wszystkie ustawy będą lądowały na biurku Julii Przyłębskiej (prezes Trybunału Konstytucyjnego - przyp. red.). Tam będzie je kierował, ale z drugiej strony kalendarz jest po naszej stronie" - powiedział senator KO Grzegorz Schetyna, który był gościem Marka Tejchmana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Jak podkreślił, Trybunał Julii Przyłębskiej znowu będzie Trybunałem Konstytucyjnym, potrzebujemy na to trochę czasu i twardych decyzji". Mówił również m.in. o tzw. resecie konstytucyjnym.

Marek Tejchman zapytał swojego gościa najpierw o to, czy jego zdaniem koalicja rządząca przegrała spór o Kamińskiego i Wąsika. Wszyscy mają tego sporu chyba dosyć - dodał dziennikarz.

Myślę, że tak, ale PKW umywa ręce, nie chce powiedzieć, kto jest następny do wzięcia mandatu zamiast Wąsika i Kamińskiego, żeby w ten sposób nie uznać oczywistego rozstrzygnięcia, że oni stracili mandaty - powiedział Grzegorz Schetyna. Zdaniem polityka Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są obecnie posłami.

Konstytucja mówi jasno: skazany prawomocnym wyrokiem traci mandat - stwierdził, dodając, że "czegoś musimy się trzymać".

Głosowanie przez 1,5 godziny po wyroku

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zwrócił uwagę, że po ogłoszeniu wyroku w grudniu 2023 r. w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, uczestniczyli oni w głosowaniach w Sejmie przez 1,5 godziny. Czy marszałek Szymon Hołownia popełnił błąd? - zapytał Marek Tejchman.

Myślę, że to było równolegle. Nikt nie wiedział, że ta sytuacja będzie miała takie następstwa - odpowiedział senator KO. Na pytanie o to, jak postąpiłby w takiej sytuacji Grzegorz Schetyna, odpowiedział: "Pewnie zrobiłbym 30-minutową przerwę w głosowaniu, żeby zapoznać się z wyrokiem sądu". Polityk podkreślał, że "nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej sytuacji".

O tzw. resecie konstytucyjnym

Czy poważne jest rozwiązywanie sporów konstytucyjnych za pomocą uchwał? Ma być uchwała w sprawie Trybunału Konstytucyjnego - powiedział prowadzący rozmowę.

Na razie jeszcze jej nie ma. Musimy doprowadzić do zgody koalicyjnej, bo ważne jest, żeby koalicja powiedziała jednym głosem, jak rozstrzygać te kwestie - mówił Schetyna.

Dziennikarz nawiązał do wypowiadanych przez polityków koalicji rządzącej słów o resecie konstytucyjnym.

Nie ma pełnej zgody w koalicji, żeby resetować konstytucję razem z PiS-em, bo to nie jest kwestia jednej zmiany, jednego artykułu - odpowiedział senator.

Marek Tejchman zapytał swojego gościa o to, czy usiadłby do "okrągłego stołu" z PiS-em.

Nie. Nie teraz, nie dzisiaj, nie jutro, nie w tych dniach, tych tygodniach i miesiącach, w których musimy zrealizować oczekiwania wyborców i nasze zobowiązania wyborcze. Musimy rozliczyć, pokazać te patologie, do których doprowadził PiS i gruntownie do rozliczyć - stwierdził gość RMF FM.

"Nie będzie łatwo omijać ustawy czy zderzać się z prezydentem"

Jak to jest rządzić z wetującym prezydentem? - zapytał gospodarz rozmowy.

Konsekwentnie. Tu trzeba być konsekwentnym, twardym i bardzo starannym w pisaniu prawa i w przegłosowywaniu go. Rzeczywiście jest tak, że nie będzie łatwo omijać ustawy czy zderzać się z prezydentem, który już zapowiedział, że wszystkie ustawy będą lądowały na biurku Julii Przyłębskiej, tam będzie je kierował, ale z drugiej strony kalendarz jest po naszej stronie. Trybunał Julii Przyłębskiej znowu będzie Trybunałem Konstytucyjnym, potrzebujemy na to trochę czasu i twardych decyzji - zaznaczył polityk.

"Z CPK jest jak z Yeti"

Marek Tejchman zapytał również o Centralny Port Komunikacyjny. Z CPK jest jak z Yeti - wszyscy o nim mówią, nikt go nie widział - stwierdził Grzegorz Schetyna.

Nie jestem przeciwnikiem dużego projektu lotniska. Takiego hubu, drzwi do Europy, to, co dzisiaj Turcy przygotowują obok Stambułu - kompletnie nowoczesne lotnisko, które ma spełniać rolę bramy do Europy. Uważam, że powinniśmy poważnie o tym porozmawiać, ale nie jestem przekonany, że to, co robił minister Horała ze swoim zespołem, to jest poważne - mówił.

Prowadzący rozmowę zapytał o to, czy w Polsce jest problem z kontynuacją dużych projektów. Samochody elektryczne, zstępka, promy pasażerskie - tych "sztandarów" trochę było, jeden bardziej śmieszny od drugiego - podkreślił senator KO. Podkreślił on "potrzebę audytu".

Nie chcę wyważać otwartych drzwi, nie chcę przesądzać dziś, co jest niezbędne i czy będziemy to robić - dodał.