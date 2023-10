Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie wiceszef Polski 2050, poseł elekt Trzeciej Drogi Michał Kobosko. Porozmawiamy z nim m.in. o rozmowach koalicyjnych i tworzeniu nowego rządu przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę.

Michał Kobosko / Jakub Rutka / RMF FM

Przed konsultacjami z prezydentem Andrzejem Dudą ma być znana przynajmniej część odpowiedzi na pytania o skład nowego rządu, podział odpowiedzialności poszczególnych formacji, a sama umowa koalicyjna ma być jawna. Posła elekta zapytamy zatem o szczegóły negocjacji i stopień ich zaawansowania.

Michała Koboskę zapytamy również o kwestie mogące być kością niezgody w trwających rozmowach, m.in. stosunek do aborcji do 12. tygodnia ciąży.

