​Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, b. wicepremier i b. minister obrony narodowej. Porozmawiamy z nim m.in. o wczorajszym przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego przed komisją śledczą ds. Pegasusa.

Mariusz Błaszczak / Piotr Szydłowski / RMF FM

Z Mariuszem Błaszczakiem poruszymy też wątki dotyczące wczorajszego spotkania premiera Donalda Tuska z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w ramach Trójkąta Weimarskiego. Porozmawiamy również o modernizacji polskiej armii.

