"Co się dzieje (w Porozumieniu)? Nie jest to dla mnie do końca jasne. Wolałbym, żeby takiej sytuacji nie było" – tak wewnętrzną walkę o przywództwo w koalicyjnym ugrupowaniu komentował w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM polityk PiS, wiceminister kultury Jarosław Sellin. Pytany o słowa Adama Bielana, który stwierdził, że "Jarosław Gowin wpadł w furię", Sellin odparł: "No są emocje, to widać ewidentnie. My – mówię o środowisku Prawa i Sprawiedliwości - nie chcemy być sędziami w tej sprawie. (…) Ale najważniejsze jest to, że padają deklaracje, że w żaden sposób ten spór wewnętrzny nie przekłada się na stabilność Zjednoczonej Prawicy". Sellin ujawnił również: "Jeśli zbierze się Rada Koalicji, to – z tego, co wiem – Jarosław Gowin będzie (na nią) zapraszany".

