"18 milionów Polaków zyskuje na Polskim Ładzie. W tej chwili mieliśmy do czynienia z błędnym naliczeniem zaliczki na podatek. To zostanie wyprostowane w nadchodzącym tygodniu. W Sejmie zostanie dokonana korekta w tym zakresie. Zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki" – powiedział w programie Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Piotr Müller, komentując ostatnie zamieszanie związane z Polskim Ładem. "Teraz wszystkie siły na pokład, jeśli chodzi o korekty, które trzeba zrealizować. Czas na wyciąganie wniosków, również personalnych, na pewno też przyjdzie. Ja o dymisji premiera słyszę co miesiąc, w związku z tym tego typu stwierdzenia raczej włożyłbym pomiędzy bajki" – dodał rzecznik rządu.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Wkrótce pełna treść rozmowy.

"Wtedy będzie jasno widać, kto na tych rozwiązaniach podatkowych zyskuje, a jest to cała rzesza ludzi, w tym emeryci. Emerytów obejmą te same zasady, co osoby pracujące na umowę o pracę, czyli do 12 800 zł miesięcznie nie zapłacą ani złotówki" - wyjaśnił rzecznik rządu. Według polityka początek realizacji reformy podatkowej "poszedł nie tak, jak można by sobie wyobrazić".

"To jest powód do tego, abyśmy ciężej pracowali, szybko to poprawili i doprowadzili do podwyżek płac dla Polaków" - zapewnił Müller.

"Przedsiębiorcy są zasadniczo przeciwko niektórym rozwiązaniom w Polskim Ładzie, bo one zmieniają system podatkowy, czyli obniżają podatki dla 18 mln Polaków, a wprowadzają podatki dla osób, które zarabiają 20-40 tys. zł miesięcznie. Te osoby faktycznie w sposób solidarny będą musiały zapłacić nieco więcej. To jest powód dlaczego krytykują one te rozwiązania" - argumentował gość Krzysztofa Ziemca.

Piotr Müller na antenie RMF FM twierdził, że mamy do czynienia z największą reformą podatkową od 20 lat, która obejmuje bardzo wiele grup.



"Zadajmy sobie inne pytanie - co byłoby, gdyby w tej chwili nie byłoby Polskiego Ładu? Nie byłoby o 17 miliardów złotych więcej w portfelach Polaków w skali roku, które mogliby wykorzystać na poradzenie sobie ze skutkami inflacji" - powiedział rzecznik rządu.

Krzysztof Ziemiec dopytywał swojego gościa także o możliwe dymisje w rządzie w związku z chaosem w przeprowadzaniu reform.

Pan premier na pewno nie jest zagrożony, o pozostałych decyzjach, jeżeli miałyby zapadać, będzie informował premier, ale najpierw trzeba dokładnie zweryfikować dokładnie, gdzie popełniono błędy i kto za nie odpowiada - przekazał Müller.