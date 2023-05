"Dla mnie jest oczywistym, że - zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem - dziś szefową Trybunału Konstytucyjnego jest prof. Julia Przyłębska. (…) Jak słucham panów Mariusza Muszyńskiego (wiceprezesa TK – przyp. red.) i Bogdana Święczkowskiego (sędzia TK – przyp. red.), to tak naprawdę ta ich medialna aktywność jest niczym innym, jak wodą na młyn dla tych, którzy dążą, żeby w Polsce obalić Prawo i Sprawiedliwość" - stwierdził Joachim Brudziński. Wiceprezes PiS-u i europoseł był pytany przez Krzysztofa Ziemca o konflikt między Julią Przyłębską a sześcioma sędziami, z wiceprezesem TK na czele.

Wideo youtube

Sześciu sędziów odmawia orzekania w pełnym składzie Trybunału Konstytucyjnego, domagając się ustąpienia Julii Przyłębskiej z funkcji prezesa TK. Aby odblokować prace tego gremium i umożliwić tym samym rozpatrzenie prezydenckiego wniosku w sprawie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, Prawo i Sprawiedliwość przygotowało specjalny projekt ustawy, który ma zmniejszyć liczebność pełnego składu TK z 11 do 9 sędziów.

Wśród najmocniejszych krytyków są byli sędziowie - Wojciech Hermeliński i Andrzej Zoll. Pierwszy mówi o "łamaniu Konstytucji", drugi o "wprowadzeniu dyktatury". Jak do tych słów odnosi się Joachim Brudziński?

"Jeśli odnosić się do słów wspomnianych, skądinąd wybitnych profesorów prawa, to pusty śmiech mnie ogarnia. Obaj akceptowali funkcjonowanie TK według tych samych reguł liczbowych, który próbujemy przywrócić" - stwierdził.

"Rolą ustawodawcy jest przygotowywać ustawy regulujące tryb pracy TK, ale odwołam się do słów pani prezes Julii Przyłębskiej, która 3 maja zaapelowała, aby uszanować to, co jest autonomią TK. Często my, politycy zapominamy, że w Polsce funkcjonuje trójpodział władzy. On musi być oparty na wzajemnym szacunku" - zauważył wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Prowadzący rozmowę Krzysztof Ziemiec zapytał, czy nie byłoby prościej porozmawiać z prof. Przyłębską, żeby ustąpiła?

"Dla mnie jest oczywistym, że - zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem - dziś szefową TK jest Przyłębska. Nie chcę jako polityk analizować czy wchodzić w te spory, które wewnątrz TK są niezwykle gorszące. Jak słucham panów Mariusza Muszyńskiego (wiceprezesa TK - przyp. red.) i Bogdana Święczkowskiego (sędzia TK - przyp. red.), to tak naprawdę ta ich medialna aktywność jest niczym innym, jak wodą na młyn dla tych, którzy dążą, żeby w Polsce obalić Prawo i Sprawiedliwość" - stwierdził Joachim Brudziński.

A co jeśli kolejni sędziowie się zbuntują?

"Każdy z sędziów zasiadających (w TK) pobiera pensję, jest zobowiązany do tego, żeby wykonywać swoje obowiązki. Ci sędziowie, którzy odmawiają uczestnictwa w posiedzeniach, w jakiejś mierze sprzeniewierzają się tym swoim zadaniom, za które pobierają wynagrodzenia i powinni jak najszybciej do pracy wrócić" - stwierdził europoseł.

Kolejnym tematem rozmowy była ogłoszona niedawno przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego inicjatywa ustawodawcza na rzecz ochrony dzieci przed seksualizacją. Czy to pomysł na kampanię partii rządzącej?

"Jestem ojcem, obserwowałem niedawno co działo się tutaj, w stolicy Belgii, Brukseli. Protesty rodziców przed przedszkolami, szkołami, przeciwko obscenicznym zachowaniom w szkołach ze strony różnych środowisk, umownie powiedzmy LGBT" - powiedział Joachim Brudziński.

"Jeżeli jakiś rodzic jest zainteresowany tym, aby jego dziecko w wieku czterech, pięciu, sześciu lat obserwowało wymalowane, wydziwnione osoby dorosłe w jakichś ekspresjach symulujących akt seksualny, jakieś ruchy frykcyjno-kopulacyjne przed oczami dzieci, to niech on te dzieci na swoją odpowiedzialność zaprowadza, ale poza mury szkoły" - zaznaczył.