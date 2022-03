Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM został zapytany o to, co może powstrzymać Władimira Putina przed kontynuowaniem agresji na Ukrainę. „Europa musi wziąć przykład w Polski i kroczyć tą samą drogą. Twarde, mocne stanowisko przeciwko Rosji. Żadnych ustępstw” – odpowiedział Deszczyca.

Gość Krzysztofa Ziemca został zapytany również o to, czego oczekuje po wizycie prezydenta USA Joe Bidena w Polsce: "Oczekujemy mocnych deklaracji i słów, ale jeszcze bardziej oczekujemy czynów. Ja osobiście od Bidena oczekuję odwagi" - powiedział Andrij Deszczyca.

Ambasador Ukrainy podkreślił, że pomoc humanitarna jest ważna, ale kryzys humanitarny zakończy tylko zatrzymanie działań wojennych na terenie Ukrainy, a do tego potrzebne jest wspólne stanowisko USA i Europy. Po raz kolejny zwrócił się o zamknięcie przestrzeni powietrznej Ukrainy, przekazanie systemów rakietowych i samolotów.

Deszczyca: Chcemy przystąpić do NATO, ale przede wszystkim chcemy zakończyć wojnę

"Chcemy przystąpić do NATO, ale przede wszystkim chcemy zapewnić bezpieczeństwo Ukrainie, zakończyć wojnę. Jeżeli można to zrobić razem NATO, to jak najbardziej. Jeżeli nie możemy zrobić tego razem z NATO, to zróbmy to z tymi, którzy są odważni i są gotowi walczyć razem z Ukraińcami przeciwko rosyjskiej agresji" - powiedział ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Gość Krzysztofa Ziemca podkreślił, że propozycja Jarosława Kaczyńskiego dotycząca stworzenia misji pokojowej w Ukrainie, zdobywa kolejnych zwolenników. Wyraził nadzieję, że dołączą do niej również Stany Zjednoczone.

"Mam nadzieję, że dojdzie do spotkania z Joe Bidenem"

Krzysztof Ziemiec zapytał Andrija Deszczycę, czy spotka się dzisiaj z Joe Bidenem lub osobami z jego otoczenia. "Są zaplanowane takie rozmowy. Mamy ministrów spraw zagranicznych i obrony, mam nadzieję, że dojdzie do takiego spotkania. Jestem zaproszony na wystąpienie pana prezydenta Bidena w Zamku Królewskim" - powiedział Deszczyca w RMF FM.

Deszczyca: Trzeba zadbać o Białoruś i przewrócić reżim Łukaszenki

Ambasador Ukrainy w Polsce odniósł się też do roli Białorusi w trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainie.

"Reżim Łukaszenki mięknie. Reżim Łukaszenki nie jest aż tak uzależniony od Putina. Świat musi teraz zadbać o Białoruś i przywrócić demokrację na Białorusi. Białorusini są naszymi sąsiadami, bliskimi partnerami. Musimy zadbać o wprowadzenie systemu demokratycznego na Białorusi i przewrócenie reżimu Łukaszenki" - mówił Deszczyca w RMF FM.





