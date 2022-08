"Mamy wyniki. Chodzi o pierwsze próbki badań wody w Odrze. Nie stwierdzono w niej obecności rtęci" – powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Maciej Karczyński, rzecznik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jak zaznaczył, nie wie, skąd pojawiły się takie informacje. Jak dodał: proszę o to pytać niemieckich dziennikarzy. Z kolei Beata Olejarz prezes Polskiego Związku Wędkarstwa podkreśla, że marszałek woj. lubuskiego dostała wynik badań wody w Odrze. Pokazują, że jest w niej rtęć.

Od dwóch tygodni mieszkańcy terenów nadodrzańskich informują o licznych śniętych rybach. Znaleziono także martwe ptaki oraz bobry. Sprawę badają polskie inspektoraty ochrony środowiska, a także prokuratura.

Niemiecka telewizja rbb podała - powołując się na badania państwowego laboratorium - że w wodzie z Odry wykryto wysoki poziom rtęci . Wyniki wskazały na tak duże stężenie, że badanie trzeba było powtórzyć.

O sprawę w Rozmowie w Południe w RMF FM rzecznika GIOŚ pytał dziennikarz Paweł Balinowski. Maciej Karczyński zapewniał, że w próbkiach badań wody w Odrze nie stwierdzono obecności rtęci. Chodzi o odcinki z Dolnego Śląska, woj. lubuskiego oraz zachodniopomorskiego. Jego zdaniem informacje o rtęci w Odrze to sianie paniki oraz zamieszania.

Uratować może nas spokój - twierdzi gość Rozmowy w południe w RMF FM. Nikt nie mówi, że nie ma powodu śnięcia ryb, ale nie jest to rtęć - mówi. Rzecznik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zaznacza jednocześnie, że badania toksykologiczne trwają.

Z kolei Beata Olejarz prezes Polskiego Związku Wędkarstwa podkreśla: marszałek woj. lubuskiego dostała wynik badań wody w Odrze. Pokazują, że jest w niej rtęć.

Jak zaznacza, nie ma nad Odrą tablic o zakazie kąpieli. Dopiero burmistrz Krosna Odrzańskiego wystawił takie tablice - mówi. Nadal trwa sprzątanie Odry. W związku z komunikatem, żeby do końca września nie wędkować, wędkarze przestali zbierać ryby - mówi.

Ludzie są poparzeni. Jestem przerażona - zaznacza. Wędkarze mają rany na rękach, rękawice były przeżarte - opowiada nasz gość.

Ja widziałam dziś na sztabie kryzysowym zdjecia. To jest porażające. To ogromna klęska. Odra jest drugą co do wielkości rzeką w Polsce. Ona jest zniszczona, ona jest martwa. Rzeka wygląda tragicznie. Przez 17 dni nasze państwo nie potrafi sprawdzić co jest w wodzie. Ryby nie żyją... przecież nie popełniły samobójstwa - mówiła. Jak dodała, ma nadzieję, że sprawcy zostaną znalezieni i ukarani.

Beata Olejarz prezes Polskiego Związku Wędkarstwa odniosła się także, do słów wygłoszonych wczoraj podczas konferencji prasowej przez Grzegorza Witkowskiego, wiceministra infrastruktury. Jak stwierdził, woda nie niesie zagrożenia dla ludzi a on nie obawia się w niej kapieli.

Jeżeli minister Witkowski się wykąpie w Odrze i nic mu się nie stanie, to go przeproszę - podkreśliła w rozmowie Olejarz.