"Uwaga, nie wchodź do wody" - takie ostrzeżenia, autorstwa samych mieszkańców, można zobaczyć na terenach nad Odrą. Mieszkający tam ludzie na własną rękę informują o zagrożeniu skażoną wodą.

Takie ostrzeżenia można spotkać nad Odrą / Mateusz Chłystun / RMF FM

Mieszkańcy Cigacic w Lubuskiem mają żal do służb chroniących środowisko o to, że nie było żadnych ostrzeżeń dotyczących skażenia - informuje dziennikarz RMF FM.

Dopóki przedwczoraj nie padły pierwsze ryby, tu się kąpały dzieci - mówił naszemu reporterowi jeden z mieszkańców Cigacic.

Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce i sami informują o zagrożeniu na Odrze. Na zorganizowanych naprędce tabliczkach ostrzegających można przeczytać hasła: "Nie wchodź do wody", "Nie wpuszczaj psów do wody".

Burzliwa konferencja w Cigacicach

Ktoś, kto myśli, że można truć bezkarnie naszą polską rzekę, doprowadził do gigantycznej katastrofy. Jestem zbulwersowany. Oczekuję, że truciciel zostanie znaleziony i przykładnie ukarany. Do momentu kiedy nie będziemy karać przykładnie trucicieli, takie rzeczy będą się powtarzać - mówił w czwartek w Cigacicach prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Zarówno Daca jak i przedstawiciele rządu w trakcie konferencji prasowej musieli się mierzyć z zarzutami lokalnych mieszkańców , którzy twierdzą, że decydenci zbyt późno zareagowali na katastrofę ekologiczną.

Konferencja prasowa była wielokrotnie przerywana przez mieszkańców. Zgromadzeni szczególnie emocjonalnie reagowali na słowa wiceministra infrastruktury Grzegorza Witkowskiego, który na konferencji dotyczącej Odry przypomniał o wycieku z oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie, a także o awarii w przepompowni na gdańskiej Ołowiance.

Samorządy opozycyjne są złe, a wasze samorządy pewnie nie? - pytał jeden z mieszkańców. To kto ma pilnować samorządów? Co rząd robił przez ostatnie dwa tygodnie? Na wczasy pojechał Jarosław Kaczyński? Gdzie były służby? Nie chcemy propagandy, tylko konkrety - mówili inni.

Niemcy wykryli rtęć w próbkach wody z Odry

Jak podaje niemiecka, lokalna telewizja rbb, próbki wody z Odry zbadało państwowe niemieckie laboratorium. Stwierdzono w nich wysoki poziom rtęci. Wyniki wskazały na tak duże stężenie, że badanie trzeba było powtórzyć.

Telewizja zaznacza, że na razie nie wiadomo, czy to rtęć jest przyczyną masowych zgonów ryb, które znajdywano w Odrze w ostatnich tygodniach.

Nie mamy żadnego potwierdzenia doniesień o wykryciu przez Niemców rtęci w wodzie z Odry - zapewniają polskie służby. Jak mówi naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej zachodniopomorski wojewoda Zbigniew Bogucki, to na razie doniesienia medialne, ale nie można ich lekceważyć.

Cały czas czekamy na próbki ryb z Odry do badania. Jeżeli próbki dotrą do instytutu dziś do końca dnia, to pierwsze wyniki badań być może będą w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek rano - powiedział dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach profesor Krzysztof Niemczuk.