Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Porozmawiamy o fiasku programu Mieszkanie Plus, który miał przynieść Polakom 100 tys. tanich mieszkań na wynajem.

Ten program jest skazany na sukces - zapowiadał w 2016 roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dwa lata później premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że "ja się absolutnie nie poddaję z programem Mieszkanie Plus; program dostanie drugi oddech, już dzisiaj, po paru miesiącach mogę państwu powiedzieć, że jest 30 tys. mieszkań plus w procesie budowy, a na rok 2019, z czego mnie rozliczycie, ma być w budowie łącznie do 100 tys. mieszkań właśnie z tego programu".

Co więc poszło nie tak? Kto za to poniesie odpowiedzialność? I co się stanie z lokatorami tych mieszkań? Z naszym gościem porozmawiamy też o patodeweloperce i wyborczych obietnicach Prawa i Sprawiedliwości.

