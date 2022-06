Polacy nadal chcą pomagać Ukraińcom, ale inaczej. „Chcemy pomagać konkretnie, nie chcemy rozdawać misiów na granicy czy ciepłych posiłków, które były bardzo ważne na samym początku, w momencie gdy mnóstwo osób pojawiło się na naszej granicy. Przecież kilka milionów Ukraińców znalazło się w Polsce w ciągu bardzo krótkiego czasu. Teraz chcemy pomagać mądrzej” – mówiła w Rozmowie w południe prezes Stowarzyszenia Wiosna Joanna Sadzik.

"Blisko 500 rodzin otrzyma pomoc w Weekend Cudów, czyli w najbliższy weekend. Ale to, co nas bardzo martwi, to że na naszej stronie szlachetnapaczka.pl jest ponad 600 rodzin, które nie mają darczyńcy. Możecie wejść na stronę szlachetnapaczka.pl , wybrać rodzinę i przygotować ze znajomymi szlachetną paczkę, solidarną paczkę, dokładnie taką, jak zimą" - opowiada Sadzik.

"Wiem, że jest mało dni, ale pamiętajmy, że to weekend handlowy. Możemy dokupywać rzeczy w te wolne dni" - podkreśla.