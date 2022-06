Rozpoczęła się specjalna edycja Szlachetnej Paczki – Solidarna Paczka - zorganizowana dla uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed wojną. W bazie znajduje się ponad pół tysiąca rodzin, którym można pomóc.

/ materiały prasowe /

Dziś o godzinie 8 na stronie www.szlachetnapaczka.pl pojawiły się historie rodzin uchodźczych, spośród których każdy z nas będzie mógł wybrać rodzinę i przygotować dla niej paczkę odpowiadającą na indywidualne potrzeby.

Pierwsi darczyńcy już wybrali rodziny, którym chcą pomóc. Na pomoc czeka w tej chwili ponad 500 rodzin z Ukrainy, ale to nie koniec.

Solidarna Paczka: Pierwsi darczyńcy już są! Jacek Skóra, RMF FM

Od rana widzimy, że wolontariusze wciąż publikują nowe historie. Jeżeli dzisiaj nie znajdziecie państwo rodziny w swojej lokalizacji na naszej stronie szlachetnapaczka.pl, to proszę zajrzeć tam jutro, pojutrze, za kilka dni - mówiła w rozmowie z RMF FM Joanna Sadzik.

Solidarna Paczka. Kto czeka na pomoc? Jacek Skóra, RMF FM

25 i 26 czerwca w trakcie Weekendu Cudów Solidarne Paczki trafią do potrzebujących.

/ Materiały prasowe

Czym jest Solidarna Paczka?

Solidarna Paczka to specjalna edycja Szlachetnej Paczki, programu społecznego, który od 20 lat łączy tych, którzy chcą pomóc z najbardziej potrzebującymi. W czerwcu wsparcie otrzymają osoby, które znajdują się w Polsce i są w trudnej sytuacji materialnej.

Do tej pory osoby uciekające przed wojną w Ukrainie otrzymywały pomoc kierowaną do wszystkich, a więc często nieuwzględniającą indywidualnych potrzeb. Teraz czas na wsparcie, w którym dostrzega się potrzebujących nie jako część zbiorowości, ale jako konkretnych ludzi.

Po co powstała Solidarna Paczka? Stowarzyszenie Wiosna pomaga ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W takiej sytuacji znalazło się wiele osób, które musiały uciekać przed wojną. Każda rodzina jest inna. Bardzo ważne jest, żeby dostarczyć to, co konkretnie jest potrzebne. Czasem jest to pomoc psychologa, czasem rehabilitacja albo kurs języka polskiego, bardziej intensywny, niż te ogólnodostępne. To wszystko mamy nadzieję już 25 i 26 czerwca powędruje do rodzin - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej i Solidarnej Paczki.

Jak zaangażować się w Solidarną?

Jak zaangażować się w Solidarną Paczkę? Jacek Skóra, RMF FM

W Solidarną Paczkę możesz zaangażować się na kilka sposobów! Masz grupę bliskich osób, znajomych z pracy, sąsiadów czy przyjaciół, którym bliska jest idea mądrej pomocy? bWspólnie wybierzcie rodzinę na www.szlachetnapaczka.pl i przygotujcie potrzebującym pomoc materialną. Solidarną Paczkę możesz też wspierać, dokonując wpłaty. Dzięki osobom, które wspierają Paczkę finansowo, program może działać, rozwijać się i już we wrześniu docierać do kolejnych rodzin w potrzebie.

Masz szansę pomóc. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz potrzebującą rodzinę.

Szlachetna Paczka wspiera Ukrainę od początku wojny

Od pierwszego dnia wojny w Ukrainie Szlachetna Paczka jest zaangażowana w niesienie pomocy. Wolontariusze projektu dostarczają pomoc materialną, logistyczną, szukają mieszkań, wspierają działania samorządów, są obecni w punktach pomocowych i po obu stronach granicy. Szlachetna Paczka uruchomiła też Centrum Informacyjne "Połączeni dla Ukrainy", które zbiera informacje o tym, gdzie zaangażowanie jest obecnie najbardziej potrzebne, które organizacje aktualnie potrzebują rąk do pracy i wsparcia. W ten sposób łączy instytucje, organizacje pozarządowe, oddolne inicjatywy, udostępnia dalej informacje i wiedzę. Szlachetna Paczka współtworzyła również całodobowy punkt pomocowy “Żyj w Krakowie".

Solidarną Paczkę wspierają

Specjalną edycję Paczki wspiera wielu partnerów. Partnerem Strategicznym Solidarnej Paczki jest firma bp, która kolejny raz łączy siły ze Szlachetną Paczką, by pomagać osobom znajdującym się w wyjątkowo dramatycznej sytuacji. Wsparcie odbywa się dwutorowo. Firma bp przekazała rekordową darowiznę pieniężną umożliwiającą działania na rzecz uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Drugą formą wsparcia są przedpłacone karty pomocowe, za które można dokonać zakupu paliwa i żywności na stacjach bp w całej Polsce. Szlachetna Paczka dystrybuuje karty wśród swoich wolontariuszy oraz innych organizacji pozarządowych, które wspierają działania na rzecz uchodźców.