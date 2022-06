Trwa Solidarna Paczka - specjalna edycja Szlachetnej Paczki skierowana do rodzin uchodźczych, które uciekły przed wojną w Ukrainie. W pomoc zaangażowały się utytułowane polskie tenisistki. Agnieszka i Ula Radwańskie przygotowują Solidarną Paczkę dla rodziny pani Anastasii z Mariupola. Ty też masz szansę pomóc - to ostatnia chwila, bo Weekend Cudów, podczas którego pomoc trafi do potrzebujących, już 25-26 czerwca. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl, wybierz rodzinę i wspólnie z bliskimi czy znajomymi z pracy przygotuj paczkę z pomocą, która odpowiada na konkretne, aktualne potrzeby.

Siostry Radwańskie przygotowały Solidarną Paczkę / Materiały prasowe

Wojna przerwała spokojne życie milionów rodzin w Ukrainie, zabrała im normalność. Mieli domy, pracę, uczyli się, wielu uprawiało sport. Dziś mają strach i niepewność jutra. Z dnia na dzień musieli uciekać za granicę w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca, bo na ich miasta zaczęły spadać pociski.

Ale nie są sami. Od pierwszych dni wojny we wsparcie naszych przyjaciół z Ukrainy zaangażowały się m.in. polskie tenisistki: Agnieszka i Urszula Radwańskie. Zarówno na korcie, jak i w swojej aktywności publicznej okazują swoją solidarność oraz zainteresowanie losami uciekających przed wojną. Teraz dołączyły również do Solidarnej Paczki, by przygotować pomoc dla rodziny z Ukrainy, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Tenisistki angażują się w tę specjalną edycję Szlachetnej Paczki, żeby zwrócić uwagę na to, że rodziny z Ukrainy po pierwszej, doraźnej pomocy, potrzebują wsparcia także teraz. Dzięki niemu będą mogły zacząć organizować nowe życie, z czasem usamodzielnić się i nie potrzebować już pomocy.

Robimy Szlachetną Paczkę od wielu lat. Zawsze był to okres świąteczny. W tym roku jest inna sytuacja, wszyscy wiemy, jak dramatyczna, więc paczkę w tym roku robimy również w czerwcu. Bardzo się cieszę, że mogę się w taki projekt zaangażować, bo jednak tej pomocy potrzebuje sporo ludzi. Miliony ludzi w Ukrainie zostały z niczym tak naprawdę, bo tak jak wyszli z domu, to tylko to mają. Nie wyobrażam sobie, żeby nie zaangażować się w projekt, który może im dać choć część normalności. W tym momencie, w większości jest dalej wielki strach, wielka obawa. Myślę, że w taki projekt warto się zaangażować i warto pomagać - powiedziała Agnieszka Radwańska.

Tenisistki pomagają rodzinie z Mariupola

Tenisistki zdecydowały się wesprzeć rodzinę Pani Anastasii, której udało się uciec z bombardowanego Mariupola. Wraz z rodzicami i dwójką dzieci dotarła do Polski w kwietniu. Mieli marzenia i plany, pracę, spokojnie życie, mają niepewność jutra. Muszą ułożyć swoje życie od zera. Pomoc w ramach Solidarnej Paczki będzie ważnym krokiem w tym kierunku.

Agnieszka Radwańska podczas przygotowywania Solidarnej Paczki / Jarosław Barański / Materiały prasowe



Pani Anastasia i jej rodzina straciła prawie wszystko. Przed wojną mieszkali obok zakładów Azowstal w Mariupolu, po ataku na miasto dwa miesiące ukrywali się w schronach. Stracili wszystko - ich dom, jak i całe miasto, jest stosem gruzów. Żeby zacząć nowe życie, potrzebują dosłownie wszystkiego: czajnik i żelazko - żeby mieć namiastkę domu; odzież, pościel; materiały szkolne i tablet do nauki dla dzieci. Nie mają nawet walizek - żeby się spakować i przenieść się z miejsca w miejsce. Mimo to są pełni nadziei, cieszą się, że są zdrowi i mogą być razem. W opisie rodzinie tenisistki urzekło to, że się nie poddają. Chcą, mimo trudnej sytuacji, ułożyć sobie życie od zera - pracować, uczyć się, wynająć własne mieszkanie. Żeby z czasem dać sobie radę sami teraz potrzebują wsparcia. Solidarna Paczka daje szansę, żeby odpowiedzieć na konkretne potrzeby rodziny.

Ty też masz szansę pomóc. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl, wybierz rodzinę z bazy i przygotuj Solidarną Paczkę. Został tylko tydzień.

Solidarną Paczkę warto przygotować większą grupą

Wspólne działanie Agnieszki i Urszuli Radwańskich to również dobry przykład tego, jak wspólnie, w grupie zorganizować paczkę z pomocą. Mimo że sezon tenisowy jest w pełni - udało im się wspólnie zaplanować pomoc i przygotowanie Solidarnej Paczki.

Obok losów tych rodzin nie można przejść obojętnie, dlatego wspólnie organizujemy tę paczkę. Razem wybrałyśmy rodzinę, podzieliłyśmy się zakupami i zadaniami związanymi ze skompletowaniem i dostarczeniem paczki.

Liczymy też, że podobnie jak w paczce dobrych znajomych, w pomoc tym Rodzinom zaangażują się Polacy. Bo ta paczka to nie tylko rzeczy, ale przede wszystkim sygnał, że nasi przyjaciele z Ukrainy nie są sami i że kibicujemy im, żeby mieli tutaj bezpieczne życie w godnych warunkach. Zachęcamy wszystkich do pomocy i dołączenia do Solidarnej Paczki - czasu jest coraz mniej - dodała Urszula Radwańska.



Ty też możesz pomóc uchodźcom w ramach Solidarnej Paczki

Rodzina Pani Anastasii otrzyma Paczkę od Agnieszki i Urszuli Radwańskich w Weekend Cudów Solidarnej Paczki - już 25-26 czerwca. Każdy ma szansę pomóc - na www.szlachetnapaczka.pl wciąż kilkaset Rodzin czeka na swoich Darczyńców. Na stronie internetowej można znaleźć opisy ich historii i potrzeb.



Wojna zabiera, wojna redukuje. Razem możemy przywrócić rodzinom z Ukrainy w trudnej sytuacji materialnej poczucie bezpieczeństwa i nadzieję. Masz szansę pomóc. Dołącz do Solidarnej Paczki.