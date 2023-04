„Nie ukrywam, że pewnie w ciągu kilku najbliższych dni, godzin będzie decyzja dotycząca znalezienia sposobu, żeby Kołobrzeg mógł eksportować zboże” – powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Ta deklaracja pojawiła się po tym, jak na antenie RMF FM poinformowaliśmy, że port w Kołobrzegu z dnia na dzień stracił możliwość przeładunku ukraińskiego zboża. Wszystko dlatego, że Kołobrzeg nie został wymieniony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Na liście znalazły się porty w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu i Szczecinie. „Tylko Kołobrzeg to maleńki wycinek. Prezes portu zauważył 170 tys. ton, z czego 47 proc. to produkty agro, a my mówimy o portach, które miesięcznie są w stanie załadować minimum 300 tys. ton” – zaznaczył Romanowski.