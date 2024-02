Gościem Rozmowy w południe w Radiu RMF24 będzie Renata Szredzińska, prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Porozmawiamy o problemie przemocy wobec dzieci w Polsce.

Renata Szredzińska / fot. Platforma edukacyjna Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę /

Ile dzieci w Polsce doświadcza każdego dnia przemocy i czy tzw. ustawa Kamilka, czyli zbiór przepisów opracowanych po śmierci 8-latka z Częstochowy w 2023 roku, poprawi ich bezpieczeństwo? Czy rodzice i opiekunowie znęcający się nad swoimi dziećmi przestaną czuć się bezkarni? Między innymi te pytania swojej rozmówczyni zada Piotr Salak.

