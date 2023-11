Gościem dzisiejszej Rozmowy w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie Szymon Żyśko, jeden ze współautorów "Raportu o biedzie 2023", który niedawno opublikowała na swych stronach internetowych "Szlachetna Paczka". Z tegorocznego raportu - jak czytamy - wynika, że 1,8 mln Polaków nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. W skrajnym ubóstwie żyje blisko 400 tys. dzieci i 300 tys. seniorów. W ciągu roku przybyło ich ponad 40 tysięcy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Z naszym gościem porozmawiamy z jednej strony o przyczynach wciąż utrzymującej się biedy w Polsce, z drugiej - o wyzwaniach, które stoją przed nowym rządem Donalda Tuska, który zostanie prawdopodobnie powołany za kilkanaście dni.

Porozmawiamy ponadto o tegorocznej edycji "Szlachetnej paczki". Ilu jest potrzebujących w tym roku? Czego najczęściej im brakuje?

Więcej informacji o "Raporcie o biedzie 2023" znajdziecie TUTAJ.