Z 6,6 proc. w październiku do 6,7 proc. w listopadzie - to prognozowany przez ekonomistów wzrost inflacji w Polsce. Gdyby dane te potwierdziły się w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), oznaczałoby to koniec trwającego od marca cyklu spadku tego wskaźnika. Pierwsze dane GUS-u dotyczące inflacji w listopadzie poznamy w czwartek.